DECLARAȚIILE HALUCINATE ALE LUI CRISTI BALAJ

CFR Cluj s-a impus în deplasarea de la Chindia, scor 1-0. Inițial, Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a spus că hențul lui Costache din faza golului înscris de echipa sa ar fi trebuit sancționat. Ulterior, a revenit cu rectificări pentru GSP.ro.

Balaj a recunscut că golul marcat de CFR este unul neregulamentar, fiind henț la Costache, dar precizează că „feroviarii” trebuiau să primească două lovituri de pedeapsă, la Graovac și Omrani. De asemenea, președintele ardelenilor a trimis „săgeți” către rivalele din Liga 1.

„Orice atingere cu mâna ĩn careu a atacantului trebuie sancționată. Totuși, trebuie să avem ĩn vedere că Graovac a fost tras ĩn careu și ĩmpiedicat să joace mingea, faza impunea un penalty. De asemenea, și la Omrani a fost penalty. Trebuie să vina VAR-ul cat mai repede.

Noi nu am vorbit de arbitrajele altora, așa cum se obișnuiește, iar asta se pare că ne-a afectat. Am întâlnit o Chindia care a acumulat anumite nemulțumiri și ĩnțeleg aceste reacții din partea lor”, a declarat Balaj pentru DigiSport.

La câteva ore distanță după ce afirma că hențul lui Valentin Costache ar fi trebuit sancționat, Cristi Balaj a revenit asupra declarațiilor sale și admite că s-a înșelat, întrucât o modificare a Legilor Jocului din acest an îl „scapă” pe Costache.

„Legat de meciul nostru de ieri, am revăzut fazele și vreau să fac niște rectificări. Regulile hențului s-au modificat ĩncepând cu 1 iulie. Doar atunci când un jucător atinge mingea chiar și accidental, iar ea intră ĩn poartă, golul nu este validat. In schimb, dacă un jucător atinge mingea ĩn mod accidental cu mâna și ĩi pasează unui coechipier, care înscrie, jocul e lăsat să continue.

Aici nu se pune problema decât dacă Costache a jucat accidental sau nu mingea respectivă, care i-a venit ĩn mână de la o distanță foarte mică, dintr-un clinci cu un adversar.

Imi pare rău că sunt nevoit, însă, să adaug că CFR trebuia să primească două penalty-uri la Graovac și Omrani, în faze mult mai clare comparativ cu cea ĩn care a fost implicat Costache. In rest, noi nu comentăm greșelile de arbitraj făcute ĩn favoarea altor echipe”, a transmis Balaj.