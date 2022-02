DECLARAȚIE TARE A LUI PAUL IACOB: „O RUȘINE MAI MARE NU AM TRĂIT”

1 0

Paul Iacob (25 de ani), fundaș central la Chindia Târgoviște, a fost „dărâmat” de deznodământul meciului cu FCSB. Dâmbovițenii au condus la pauză, 2-0, dar au pierdut partida, 2-3.

„Nu cred că există explicații. Ne-am retras, nu înțeleg de ce. Am ieșit cred că temători de la pauză, poate prea mulțumiți. Ne-a lipsit și agresivitatea, nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi explic.

După meciul ăsta, nu am ce să zic, nu am trăit în viața mea așa ceva. E o rușine cum am gestionat a doua repriză! Când iei 3 goluri, fiind fundaș central, doar nu pot spune că am jucat bine. Normal că-mi reproșez lucruri, poate trebuia să strâng mai repede la ambele goluri ale lui Valentin Gheorghe, poate trebuia să fac mai multe.

E supărare mare la toată lumea, profundă, nu ni s-a întâmplat în acest campionat așa ceva. Am mai luat 3 goluri, OK, dar în halul ăsta nu am pierdut niciodată. Să conducem cu 2-0 la pauză, noi, recunoscuți pentru defensivă… nu pot să-mi explic”, a spus Iacob la interviul de la finalul partidei.

Întrebat despre interesul celor de la FCSB față de el, Iacob a susținut că nu s-a gândit deloc la posibilitatea unui transfer:

„A fost o săptămână normală. Nu m-am gândit absolut deloc, aveam meci. Eu mă gândesc doar la meci. Ce să mai vorbesc, ce e de vorbit? Vreau să vorbesc pe teren. Ce se vorbește în presă nu mă interesează și nu mă va interesa niciodată. Vreau să discut doar pe teren”.

