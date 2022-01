DECLARAȚIA ZILEI LA MELBOURNE I-A APARȚINUT SORANEI CÎRSTEA: „SE PARE CĂ SUNT DEJA BĂTRÂNĂ”

0 0

Sorana Cîrstea a debutat entuziasmant în ediția 2022 a Openului Australian, în ciuda rezultatelor neconvingătoare obținute în turneele pregătitoare. Sportiva din România a învins-o pe cehoaica Petra Kvitova (19 WTA), scor 6-2, 6-2, în doar o oră și 12 minute de joc, reușind al doilea succes consecutiv la Melbourne în fața dublei campioane de la Wimbledon.

La finalul partidei, Sorana Cîrstea (31 de ani, 38 WTA) le-a mulțumit australienilor pentru sprijin și a admis că jocul său a întrecut cu mult propriile așteptări.

„Evident, a fost mult mai bine decât m-am așteptat. Am jucat multe meciuri cu Petra și mereu a fost greu. Am câștigat unele, am pierdut altele, dar ea e tot timpul o adversară dură, indiferent de rundă sau zi.

Sunt foarte mulțumită cu modul în care am jucat azi, a fost, pur și simplu, peste așteptări. Chiar dacă a fost cu un an în urmă, m-am uitat la meci, m-am uitat pe statisticile de atunci și am încercat să aplic ce a mers bine azi,” a declarat Sorana Cîrstea.

Dacă în urmă cu mai puțin de un an, Cîrstea se impunea în trei seturi, scor 6-4, 1-6, 6-1, acum sportiva din România a încheiat socotelile în minim de seturi, cedând doar patru game-uri.

Întrebată cum se simte la a 14-a prezență la Melbourne, Sorana Cîrstea a spus că se bucură de privilegiul de a juca în fața spectatorilor, după câțiva ani dificili de pandemie. De asemenea, Cîrstea a glumit pe seama longevității sale în Openul Australian, adăugând: „14 ediții? Pare că sunt bătrână.”

„Au fost câțiva ani dificili. Să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Sunt bucuroasă să pot juca în fața publicului australian. Am făcut câteva lucruri înainte de startul turneului. Am fost să văd pinguini, să hrănesc cangurii… am încercat să îmi iau mintea de la tenis și cred că Australia e locul meu preferat, dar și locul preferat al jucătorilor,” a completat Sorana Cîrstea, care va juca joi în turul 2 împotriva Kristinei Kucova (96 WTA).

Sorana Cîrstea a participat pentru prima dată la Australian Open în 2008. Cel mai bun rezultat al său la Melbourne rămâne optimea de finală atinsă în ediția din 2017.