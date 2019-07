DECIZIILE FRF, SALUTATE DE OFICIALII FOTBALULUI FEMININ

Share This





















Alexandru Andraşi, secund al selecţionerului Mirel Albon la naţionala feminină de fotbal a României, prelua în această iarnă prim-divizionara Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.

Era prima experienţă ca antrenor principal al unei echipe de fete pentru Alexandru Andraşi, care după doar trei luni de muncă aducea la Odorheiu Secuiesc primul trofeu din istorie, Cupa României, un cadou pe care gruparea harghiteană şi l-a făcut la împlinirea unui deceniu de existenţă.

Tehnicianul salută decizia Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, care a decis ca „începând cu sezonul 2020/2021, toate echipele care vor activa în campionatul Ligii 1 trebuie să îndeplinească cerinţa de a înregistra minimum 20 de jucătoare care să evolueze în Campionatul Naţional U15 feminin. Aceasta este o condiţie obligatorie pentru primirea licenţei de a evolua în Liga 1”.

Alexandru Andraşi spune că decizia FRF e un pas înainte, un pas care trebuie însă sprijinit.

„Muncă, disciplină, respect!”

– Domnule Andraşi, cum a fost prima experienţă ca antrenor principal al unei echipe de fete?

– A fost în primul rând o provocare, aşa cum vă spuneam şi în momentul în care am hotărât să merg la Odorheiu Secuiesc. Cucerirea Cupei României a reprezentat recompensa unui efort colectiv. Toată lumea a muncit enorm.

– Vorbeaţi în iarnă despre nişte principii pe care vă bazaţi în munca dumneavoastră.

– Muncă, disciplină, respect! Aceste trei principii mi-au ghidat întotdeauna cariera. Dacă munceşti, dacă eşti disciplinat, dacă dai dovadă de respect, faţă de tine însuţi, faţă de cei din jurul tău, faţă de munca ta şi a celorlalţi, nu ai cum să nu reuşeşti. Când aceste trei principii sunt canalizate în aceeaşi direcţie rezultatele vor veni.

„Am trecut examenul!”

– A fost greu să le faceţi pe fete să înţeleagă această filozofie?

– A fost un examen. Şi pentru mine, dar şi pentru ele. Le-am spus încă de la primul antrenament că presiunea e pe mine, dar vreau ca şi ele să simtă această presiune, această responsabilitate. Dacă nu simţi această presiune nu poţi face performanţă. Dacă am reuşit să cucerim un trofeu, primul important din istoria clubului chiar în anul în care Vasas Femina Odorheiu Secuiesc a împlinit 10 ani, înseamnă că am luat examenul de care aminteam!

– Cât de important e factorul mental?

– Foarte important. Poţi excela la capitolul fizic, tehnico-tactic, dar dacă nu ai şi un psihic puternic, o pregătire mentală adevărată, nu poţi avea rezultate. Pentru mine nu rezultatul a fost cel mai important, ci jocul, unul exact cum mi-am dorit. De aceea vreau să le mulţumesc încă o dată fetelor pentru dăruire, pentru înţelegere, pentru faptul că trei luni au stat concentrate pe ceea ce aveau de făcut.

„Vom vedea care vor fi rezultatele”

– Continuaţi cu Vasas?

– Aş vrea să duc mai departe munca începută în iarnă la Odorheiu Secuiesc. Eu am avut contract doar până la finalul sezonului. Voi avea însă o întrevedere cu preşedintele Lâszlo Bela şi vom vedea. Mărturisesc faptul că am oferte inclusiv de la echipe de băieţi! Aud uneori voci care spun că fotbalul feminin e diferit de cel al băieţilor, că nu poţi antrena decât ori fete ori băieţi! Eu am antrenat şi fete şi băieţi. De ce în alte sporturi se poate?! Important e să te adaptezi, să ştii ce îţi doreşti cu adevărat, să ştii ce vrei să scoţi de la fiecare sportiv.

– Cum comentaţi decizia Comitetului Executiv al FRF de săptămâna trecută?

– E un pas înainte făcut în dezvoltarea fotbalului feminin din România. Unii contestă această decizie. Să nu uităm cu câtă reticenţă a fost primită regula „U21”, iar după doi ani ne-am bucurat cu toţii de rezultatele naţionalei de tineret la Campionatul European! E nevoie de timp în fotbalul feminin, e nevoie de răbdare. E, aşa cum spuneam, un pas înainte, dar acest pas înainte trebuie sprijinit. Una e să dezvolţi, alta e să ajuţi fotbalul feminin doar pe hârtie pentru că altfel nu primeşti licenţă. Fotbalul feminin are nevoie de oameni capabili să dezvolte acest domeniu. Vom vedea care vor fi rezultatele.

„Fetele joacă fotbal de plăcere”

– Cum aţi privit Campionatul Mondial de fotbal din Franţa rezervat fetelor?

– Am văzut un Mondial de înaltă clasă, cu un nivel extraordinar. Cu toţii ne dorim ca echipa naţională a României să se ridice la un asemenea nivel, dar trebuie să fim conştienţi că e foarte greu. Aş vrea să mă adresez scepticilor cu privire la modul în care s-a desfăşurat acest Campionat Mondial al fetelor. Aţi văzut cât de corect, cât de sportiv se poate juca fotbalul?! Aţi văzut cât de frumos poate fi fotbalul practicat de fete?! Aţi văzut că fotbalul se poate juca şi cu zâmbetul pe buze?! Pentru că fetele joacă fotbal de plăcere.

– Putea fi învinsă naţionala Statelor Unite?

– Echipa SUA e cea mai completă echipă din fotbalul mondial. E încă foarte greu de doborât!