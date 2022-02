DECIZII IMPORTANTE ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

1 0

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in data de 01.02.2022, cu prezenta a 14 membri, dupa cum urmeaza (6 membri prezenti la sediul Federatiei Romane de Baschet si 8 membri prezenti online, pe platforma zoom), a adoptat urmatoarele decizii:

1. Aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi care a fost trimisa tuturor membrilor pe e-mail la convocare prezentei sedinte si completarea acesteia cu alte puncte, dupa cum urmeaza:

– aprobarea depunerii dosarului de candidatura pentru obtinerea dreptului de organizare pentru Campionatul Mondial din 2027 (FIBA Basketball World Cup 2027)

– aprobarea depunerii candidaturii pentru organizarea Campionatului European U18, feminin, din 2023, la Pitesti

– aprobarea infintarii CNOPT Constanta si stabilirea componentei loturilor olimpice de 3×3

– reprogramarea Turneului Final U15

– anularea T6 din cadrul CN U20 M

2. Aproba cu unanimitate de voturi ca All Star Game, feminin, editia 2022, sa se desfasoare in data de 20.03.2022. Totodata, se informeaza Consiliul Director ca All Star Game, masculin, editia 2022, se va desfasura la Oradea, in data de 20.04.2022.

3. Aproba cu unanimitate de voturi Planul de activitate FRB pentru competitiile de 3×3 pe anul 2022, cu includerea in calendarul din acest an a competitiilor nationale indoor si outdoor si a competitiilor internationale sub egida FIBA 3×3. (Program competitional 3×3 – AICI)

4. Aproba cu unanimitate de voturi categoriile de varsta pentru competitiile nationale de 3×3 (Campionat National si Cupa Romaniei, indoor si outdoor, Liga Nationala):

Juniori 3×3 – U14, U15, U17 si U18

Tineret 3×3 – U21 si U23

Seniori 3×3

Categoriile de varsta pentru competitiile nationale de baschet sunt:

Juniori mici – baby si minibaschet, U12 si U13

Juniori – U14, U16, U18

Tineret – U19, U20

Seniori

5. Aproba cu unanimitate de voturi depunerea dosarului pentru organizarea de turnee internationale 3×3 outdoor sub egida FIBA 3×3 (Stop din circuitul Women’s Series si Challenger) la Cluj-Napoca, dupa Festivalul Untold, si solicitarea caietelor de sarcini.

6. Aproba cu majoritate de voturi ca dl. Stefan Sandulache sa fie numit interimar ca presedinte al CCCLTO iar la intrarea in vigoare a noului Statut al FRB activitatea tuturor comisiilor si colegiilor, precum si a presedintilor de comisii si colegii, urmeaza sa fie evaluata.

7. Aproba cu unanimitate de voturi devansarea datei limita pentru incheierea dezbaterii publice initiate pentru noul Statut FRB (a inceput in 26 ianuarie si a fost anuntata pana in 25 februarie) pentru a putea fi asigurata convocarea Adunarii Generale ordinare 2022. Astfel, noua data limita pentru incheierea dezbaterii publice pentru Statutul FRB este de 15 februarie 2022, urmand ca ulterior sa fie convocata Adunarea Generala ordinara 2022.

8. Aproba cu unanimitate de voturi ca Adunarea Generala ordinara FRB pe 2022 sa fie convocata pentru finalul lunii martie (perioada 22-31.03.2022), urmand sa fie stabilita urgent o data exacta pentru aceasta sedinta pentru a putea fi transmis convocatorul respectand termenul prevazut in Statutul FRB. Se aproba cu unanimitate de voturi si Ordinea de zi pentru Adunarea Generala ordinara pe 2022.

9. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea punctului 4 din sectiunea C, articolul 24, Capitolul IV, referitor la procedura apelului prevazuta in cadrul Regulamentului de Disciplina, si corelarea acestuia cu art. 23.10 din acelasi Regulament al Comisiei de Disciplina. Astfel, punctul 4 din sectiunea C, articolul 24, Capitolul IV, din Regulamentul de Disciplina se modifica astfel: “Introducerea apelului suspenda de drept executarea hotararii Comisiei Centrale de Disciplina sau a hotararii pronuntata de catre Comisia de Disciplina Ad-hoc, cu exceptiile prevazute de prezentul regulament.”

10. Informarea Consiliului Director referitor la ordonanta presedintiala de la Tribunalul Bucuresti prin care se suspenda efectele deciziei nr. 14 din sedinta Consiliului Director din data de 21.09.2021, referitoare la folosirea unui singur jucator naturalizat pe foaia oficiala de joc.

11. In conformitate cu Strategia Ministerului Sportului de finantare a federatiilor nationale, aproba cu unanimitate de voturi infiintarea a 8 sucursale regionale ale Academiei Nationale de Baschet (4 pentru feminin si 4 pentru masculin) in cadrul Programului FRB – Academia Nationala de Baschet.

12. Nu se acorda derogare in cazurile de transfer solicitate de Brasovia Brasov la CN U13. Se aplica regulamentul.

13. Aproba cu unanimitate de voturi ca, in cazul dublei legitimari a celor 3 sportivi de lot national de juniori, care au solicitat in termen sa joace pentru CS Universitatea Viitorul Cluj la CN U20, sa nu se aplice regula cu numarul minim de meciuri jucate la o echipa.

14. Aproba cu majoritate de voturi ca in cazul in care o echipa nu se poate prezenta la Final 4 CRB din motive Covid-19, atunci turneul final sa fie reprogramat.

15. Aproba cu unanimitate de voturi ca in cazul turneelor din CN de juniori, atunci cand apar cazuri Covid-19 iar echipele nu se inteleg asupra datelor pentru reprogramarea turneului, atunci FRB va decide asupra acestora si va fixa datele pentru reprogramare. Daca o echipa nu se va prezenta la meciuri la turneul reprogramat pe datele anuntate de FRB, atunci la meciurile echipei respective se va acorda forfait tehnic.

16. Nu se aproba solicitarea SCM Timisoara. Se mentine regula ca in cazurile meciurilor reprogramate din LNB sa fie respectate L16 de la data programarii initiale a meciului respectiv.

17. Aproba cu unanimitate de voturi si se ia act de retragerea oficiala a echipei Triumf Botosani din LNBF.

18. Aproba cu majoritate de voturi Regulamentul de Licentiere a Antrenorilor de Baschet. FRB va analiza posibilitatea prin care sa se poata acorda credite in urma licentierii antrenorilor de baschet si va lua legatura la Casa Corpului Didactic. Totodata, in urma sedintelor de lucru cu reprezentantii FIBA din perioada imediat urmatoare, pot fi aduse amendamente la acest Regulament.

19. Aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru depunerea dosarului de candidatura pentru obtinerea dreptului de organizare si solicitarea caietului de sarcini pentru Campionatul Mondial din 2027 (FIBA Basketball World Cup 2027).

20. Aproba cu unanimitate de voturi depunerea candidaturii pentru organizarea Campionatului European U18, Divizia B, feminin, din 2023, la Pitesti.

21. Aproba cu unanimitate de voturi infiintarea CNOPT Constanta si transmiterea documentatiei la Comisia Tehnica Olimpica de la COSR.

22. Aproba cu unanimitate de voturi componenta loturilor olimpice de 3×3, dupa cum urmeaza:

– masculin – 10 sportivi

– feminin – 8 sportive

– CNOPT si CNOPJ – 12 sportivi

23. Aproba cu unanimitate de voturi premiile (price-money) oferite echipelor cu ocazia Final 4 CRBM, Craiova 2022, in urma contractului de sponsorizare cu Superbet pentru acest eveniment, astfel:

5000 euro – castigatoarea locului 1

4000 euro – locul 2

3000 euro – locul 3

3000 euro – locul 4

Echipele participante vor dona sumele respective catre cazurile sociale pe care le-au identificat in cadrul actiunii initiate de FRB, “Joc baschet pentru tine!”.

24. Departamentul Competitii din cadrul FRB propune reprogramarea Turneului Final CN U15 pentru ca sportivii sa se poata prezenta la evaluarea nationala stabilita de Ministerul Educatiei. Astfel, Turneul Final CN U15 se va muta in perioada 23-27 martie 2022; T7 din cadrul U16 se va muta in perioada 9-10 aprilie 2022 iar T6 din cadrul CN U14 se va muta in perioada 15-16 aprilie 2022.

26. Aproba cu unanimitate de voturi anularea T6 din cadrul CN U20, care nu se mai justifica prin retragerea unor echipe.