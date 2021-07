DECIZII IMPORTANTE ALE AJF DÂMBOVIŢA

Membrii Comitetului Executiv au fost informaţi cu privire la punctele aprobate în Adunarea Generală a F.R.F. din data de luni 28.06.2021 A fost aprobată în unanimitate Hotărârea Comitetului de Urgenţă nr. 1

din 27.04.2021 A fost aprobată în unanimitate Hotărârea Comitetului de Urgenţă nr. 2

din 11.05.2021 A fost aprobată în unanimitate afilierea provizorie a cluburilor: ACS Petrolul Hulubeşti, AFC Sportul Vlădeni, ACS Gloria Măneşti şi AS Ştiinţa Finta Au fost aprobate în unanimitate următoarele modificări de denumire: AS Unirea Bucşani – ACS Unirea Bucşani,

AS Unirea Colibaşi – AFC Unirea Colibaşi, AS Flacăra Şuţa Seacă – FC Flacăra Şuţa Seacă, AS ASE Viitorul Răzvad – ACS Viitorul Răzvad, AS Olimpia Mărceşti – AFC Olimpia Mărceşti şi AS Muscelul Văleni – CS Muscelul Văleni.

La acelaşi punct s-a luat la cunoştinţă de faptul că structurile sportive cu drept de participare în Liga 4 în sezonul viitor, Brezoaele, Colacu şi Voineşti au depus documentaţia în vederea obţinerii Certificatului de Identitate Sportivă la M.T.S.

A fost aprobată componenţa Comisiei de evaluare şi certificare în vederea participării în campionatul judeţean Liga 4 – Dâmboviţa, propusă de preşedintele asociaţiei, în următoarea componenţă: • Preşedinte: NISTOR Dumitru Laurenţiu • Membru: ŞTEFAN Richard • Membru: DAN Vasile • Secretar: VLAD Dumitru

Au fost aprobate în unanimitate costurile pentru organizarea acţiunilor de perfecţionare şi a cursului pentru obţinerea Licenţei C – UEFA A fost aprobată în unanimitate încheierea unui contract de prestări servicii pentru actualizarea bazei de date a asociaţiei, cu Duţu Bodan Gabriel PFA A fost aprobat în unanimitate Regulamentul de organizare a concursului pentru obţinerea calităţii de observa

tor de joc şi de arbitri şi totodată, data de 27.07.2021 pentru testarea observatorilor judeţeni care doresc să activeze în sezonul2021/2022