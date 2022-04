DECIZII DURE ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

1 0

Colegiul Reunit al Arbitrilor si Comisarilor de Baschet a analizat prestatia arbitrilor de la meciul din etapa XXVI-a din LNBF, dintre echipele CSM Alexandria si FCC Baschet UAV Arad si a luat decizia nr. 3/27.03.2022.

In Decizia mai sus mentionata, se precizeaza urmatoarele:

”In urma raportului comisarului jocului (Bedir Sefer), a rapoartelor celor 3 arbitri prezenti la meci (Sandulache Mihai, Anutei Cristina, Handrea Claudia) si a raportului Comisiei de Video-Observeri (Martinescu Fabiana), s-a analizat prestatia brigazii de arbitri a meciului dintre echipele CSM Alexandria si FCC Baschet UAV Arad, disputat in data de 23 martie, in localitatea Alexandria, din cadrul etapei 26 a LNBF, s-au constatat urmatoarele:

– greseli repetate de interpretare ale Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet de catre arbitrul Sandulache Mihai,

– probleme de mecanica, in deplasare, acoperirea zonelor precum si nerespectarea zonei de responsabilitate;

– comportament neadecvat fata de partenerii arbitri.

CRAbC decide:

– Suspendarea arbitrului Sandulache Mihai pe o perioada de 6 luni, conform al Regulamentului de Organizare si Functionare a Activitatii Arbitrilor de Baschet din Romania”.

Decizia semnata de presedintele CRAbC, Marius Marinescu, va fi comunicata si arbitrului.