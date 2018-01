DECIZII DE ULTIMA ORA ALE CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERAŢIEI DE BASCHET

Share This





















Şedinta Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, convocată pentru data de 22.01.2018, s-a desfăşurat in Bucureşti cu prezenţa a 14 membrii ai Consiliului Director iar juristul FRB, Doru Toma, a participat în calitate de invitat. în cadrul şedintei Consiliului Director din data de 22.01.2018 au fost aprobate şi consemnate în procesul verbal următoarele decizii:

1. Preşedintele FRB, Horia Păun, a prezentat propunerile pentru calendarul internaţional al loturilor naţionale de baschet 5×5 si 3×3, masculin şi feminin, pentru anul 2018. Se aprobă cu unanimitate de voturi următorul calendar internaţional pentru 2018: Baschet 5×5:

– Lotul Naţional de senioare va avea 4 jocuri oficiale în cadrul calificărilor pentru „Women Eurobasket 2019”: în Finlanda (10.02.2018), în Slovenia (14.02.2018); cu Franţa în ţara noastră (17.11.2018); cu Finlanda în ţara noastră (21.11.2018);

– Lotul Naţional de seniori: jocuri în cadrul calificărilor la „World Cup 2019”: în Croaţia (23.02.2018); cu Italia la Cluj-Napoca (26.02.2018); în Olanda (28.06.2018); cu Croaţia în ţara noastră (01.07.2018); în cazul calificării în faza următoare, mai sunt jocuri programate în 13 şi 16 septembrie, respectiv în 29 noiembrie şi 02 decembrie;

– Loturile Naţionale U20: participare Campionatul European, Div B, feminin (07-15 iulie, Oradea); participare Campionatul European, Divizia A, masculin (14-22 iulie, Germania);

– Loturi Naţionale U18: participare Campionatul European, Divizia B, feminin (03-12 august, Austria); participare Campionatul European, Divizia B, masculin (27 iulie – 05 august, Macedonia);

– Loturi Naţionale U16: participare Campionatul European, Divizia B, feminin (16-25 august, Muntenegru); participare Campionatul European, Divizia B, masculin (09-18 august, Bosnia&Herţegovina);

– Loturi Naţionale U15: Balcanik Next Star Cup, Bucuresti, decembrie

2018;

– Jocurile Europene Universitare Baschet 3×3:

– 08 – 12 iunie: World Cup, masculin, seniori (Manilla, Filipine);

– 20 – 30 iunie: Europe Cup, calificări, seniori, masculin şi feminin (TBD);

– 01- 10 iulie: World Cup U18, masculin (TBD);

– 25 iulie – 04 august: World Cup, calificări, U18, masculin şi feminin

(TBD);

– 31 august – 02 septembrie: Europe Cup, U18, masculin şi feminin (Debrecen, Ungaria);

– 14-16 septembrie: Europe Cup, seniori, masculin şi feminin (Bucureşti);

– Jocurile Olimpice de Tineret (Buenos Aires, Argentina)

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi organizarea în România a următoarelor competiţii internaţionale din 2018:

– Campionatul European U20, Divizia B, feminin – Oradea, 07-15 iulie 2018;

– Campionatul European de 3×3, seniori, masculin şi feminin -Bucureşti, 14-16 septembrie 2018;

– Balcanik Next Star Cup, U15, masculin şi feminin – Bucureşti, decembrie 2018;

3. Pentru îmbunătăţirea activităţii la categoriile de vârstă U12, U13, U14 şi U15, se aprobă cu unanimitate de voturi următoarele:

– acţiunile de baby şi minibaschet de la Mangalia 2018 se vor desfăşura sub formă de Ligă Naţională U12 şi Festivalul de baby şi minibaschet, astfel:

– perioada 17-23 iunie – Liga Naţion-alş U12, masculin şi feminin;

– perioada 24-30 iunie – Festivalul de Babybaschet, masculin şi feminin;

– perioada 01-07 iulie – Festivalul de Minibaschet, masculin şi feminin;

Liga Naţională U12 este o competiţie oficială a FRB în care se decernează titlul de campion naţional şi jucătorii au legitimaţii de sportiv eliberate de FRB. La această competiţie se pot înscrie echipele care îndeplinesc următoarele condiţii:

– aparţin unor structuri sportive afiliate la FRB;

– se obligă să participe la CN U13 în sezonul 2018-2019 (dacă nu vor participa la U13, jucătorii acestora vor fi liberi să se transfere fără grilă, iar clubul în cauză va fi penalizat)

– echipa are în componenţă cel puţin 8 jucători de aceaşi vârstă (acelaşi an de naştere);

– antrenorii au carnet de antrenor, cu numele clubului unde activează trecut la angajamente, şi deţin cel puţin licenţa „C”;

Festivalul de baby şi minibaschet va asigura echipelor participante un număr de 7-9 jocuri în perioada respectivă, dar nu se va realiza un clasament şi nu se va decerna titlul de campion, jucătorii participând pe baza unor legitimaţii provizorii valabile doar pe durata festivalului. La festival se pot înscrie echipele care îndeplinesc următoarele condiţii: – aparţin unor structuri sportive afiliate la FRB;

– antrenorii au carnet de antrenor, cu numele clubului unde activează trecut la angajamente, şi deţin cel puţin

licenţa „C”;

– achită taxa de participare la festival, astfel:

-600 lei – dacă se înscriu şi achită taxa în perioada 01 februarie

– 30 aprilie 2018;

-750 lei – dacă se înscriu şi achită taxa în perioada 01-31 mai

2018;

-1000 lei – înscriere şi achită taxa în perioada 01-10 iunie 2018;

Mai multe detalii şi informaţii despre condiţiile de participare la Liga Naţională U12 şi la Festivalul de baby şi minibaschet din 2018 vor fi făcute publice pe site-ul FRB.

Campionatele Naţionale U13 şi U14 se vor desfăşura în sezonul 2018-2019 într-un format nou, atractiv, implicând costuri mai mici;

Din sezonul 2018-2019 se înfinţează Campionatul Naţional U15, masculin şi feminin;

Programul „Performbaschet, un pas înainte” va fi reorganizat – se va reduce numărul de centre la 5: Arad, Tg. Mureş, Iaşi, Galaţi şi Bucureşti.

4. Preşedinţii Comisiei Centrale de Comisari, Colegiului Central al Antrenorilor, Colegiului Central al Arbitrilor de Baschet şi Comisiei Centrale de Competiţii, Transferări, Legitimări şi Omologări, au prezentat rapoartele de activitate pe 2017.

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca indemnizaţiile de arbitraj să rămână neschimbate, doar că vor fi trecute sumele brute aprobate deja în 2017. De asemenea, directorul economic FRB, Daniela Gradinaru, este mandatată de Consiliul Director pentru realizarea unui model de delegaţie pentru arbitri, comisari şi oficiali, şi a unui set de instrucţiuni pentru completarea facturilor.

6. Se aprobă cu unanimitate de voturi „taxa de organizare a Final 8 Cupa României, masculin, pe teren neutru” în cuantum de 3.300 lei pentru fiecare echipă. 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca formatul Final 8 Cupa României, feminin, să fie similar cu cel de la masculin, urmând să se desfăşoare în 4 zile (primele două zile câte 2 meciuri din sferturi; semifinale; finala). De asemenea, se aprobă cu unanimitate ca ALL STAR GAME, feminin, să nu se organizeze în 2018 iar pe viitor se va propune un nou format.

8. Se aprobă cu unanimitate de voturi parteneriatul dintre FRB, Kinder şi „Kick off Events”, pentru organizarea proiectului „Kinder+Sport”, care va fi inclus şi în calendarul competiţional intern al

FRB.

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile CCCLTO pentru datele de desfăşurare a următoarelor turnee:

-LNBF, grupa valorică 6-9: 16 – 18 martie 2018;

-Liga I, feminin, turneu sateliţi: 28 februarie – 04 martie 2018;

10. Preşedintele FRB, Horia Păun, informează Consiliul Director despre discuţiile avute cu reprezentanţii NBA pentru implementarea proiectului pilot „NBA Junior” şi în România: acesta se va derula iniţial la Cluj-Napoca şi ulterior şi în alte oraşe din ţară. Se aprobă cu unanimitate de voturi derularea acestui proiect.

11. Se aprobă cu unanimitate de voturi parteneriatul cu LPF referitor la un soft informatic care va fi adaptat pentru baschet şi va permite o uşurare a activităţii departamentelor FRB şi a înregistrării datelor com-petiţionale (sportivi, rezultate, licenţiere etc).

12. Se respinge cu majoritate de voturi solicitarea CS Raptors pentru obţinerea unei dispense pentru ca jucătoarea Popescu Sonia Alexia să poată juca la echipa de U16.

13. La propunerea CCCLTO, se aprobă cu unanimitate de voturi unele modificări ale RGOC şi

RSCN.