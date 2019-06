DECIZII ALE CONSILIULUI DIRECTOR AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE BASCHET

Share This





















Şedinţa Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, convocată pentru data de 18.06.2019, s-a desfăşurat în Bucureşti, la sediul FRB, cu prezenţa a 12 membri ai Consiliului Director.

în cadrul şedinţei Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet din data de 18.06.2019 au fost aprobate şi consemnate în procesul verbal următoarele decizii:

1. Dl. Berceanu Dan, secretar general al FRB, a prezentat situaţia celor 16 echipe înscrise în LNBM. Există două echipe, SCM Timişoara şi CSM Phoenix CSU Galaţi, care au fost sancţionate de CD din 22.05.2019 şi care au situaţia incertă.

în cazul SCM Timişoara, Consiliul Director decide prelungirea termenului de achitare a datoriilor către jucători, conform deciziilor BAT, până la data de 01.07.2019, urmând ca validarea participării să fie făcută la următoarea şedinţă a Consiliului Director, în baza dovezilor de plată a datoriilor către jucători şi a tranşei 1 din taxa de participare. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi un (1) vot împotrivă.

în cazul CSM Phoenix CSU Galaţi, Consiliul Director acordă termen până la 01.07.2019 în vederea reglementării situaţiei datoriilor către FRB. Se aprobă cu 9 voturi pentru, un (1) vot împotrivă şi 2 abţineri.

2. Se supun spre aprobare clasamentele competiţilor oficiale ale FRB din sezonul 2018-2019, masculin şi feminin, inclusiv cele de 3×3 (mai puţin CN U12). Se aprobă în unanimitate de voturi.

3. Dl. Dan Berceanu, secretar general al FRB, informeaza Consiliul Director despre majorarea de către FIBA a taxei pentru „cartea verde” – 250 CHF. Toate federaţiile naţionale vor folosi sistemul informatic MAP pentru transferurile internaţionale, plata taxei respective făcându-se numai cu cardul de către un reprezentant al clubului solicitant/interesat (este exclusă plata prin FRB).

4. Dl. Dan Berceanu, secretar general al FRB, prezintă sistemul de desfăşurare al competiţiei „Cupa României Feminin 3×3, ediţia 2019”, supunând aprobării Consiliului Director o serie de precizări care vor completa „Regulamentul Specific al competiţiilor de baschet 3×3 feminin, 2018-2019”. De asemenea, la cele 16 turnee organizate de FRB, cheltuielile de organizare, inclusiv baremul de arbitraj vor fi suportate de către FRB. Se aprobă în unanimitate.

5. Se prezintă o serie de detalii referitoare la Liga 1, masculin şi feminin, ediţia 20192020:

înscrierea în Liga 1:

– au drept de înscriere în Liga 1 cluburile care au participat în LNB, masculin şi feminin, în sezonul 2018-2019, precum şi alte cluburi afiliate la FRB şi echipele satelit (sateliţi – fără drept de promovare);

– perioada de înscriere în Liga 1 – 01-15 august 2019, masculin şi feminin.

– plata taxei de înscriere în Liga 1 – în valoare de 100 euro – până la 15.08.2019

Tragere la sorţi Liga 1: aceasta va avea loc, luni, 02 septembrie, la sediul

FRB;

Sistemul competiţional Liga 1: se va stabili în funcţie de numărul de echipe înscrise (competiţia se va desfăşura numai cu un număr minim de 6 echipe); echipele clasate pe primele 2 locuri în Liga 1 vor juca, înaintea începerii sezonului 2020-2021, un turneu de promovare/retrogradare (fiecare cu fiecare) cu ultimele 2 clasate în LNB 20192020, M şi F (componenta echipei va fi conformă cu regulile RS al LNB 20202121)

Jucătorii din Liga 1: se joacă numai cu jucători români, maxim 18 jucători pe tabel. Din cei 12 jucători înscrişi pe foaia de joc, cel puţin 6 trebuie să fie sub 23 de ani (născuţi 1997 sau mai mici); se introduce şi „paşaportul de teren” pentru jucătorii juniori de altă cetăţenie care au fost legitimaţi şi au activat în cel puţin 2 campionate naţionale de juniori (sezoane complete şi consecutive) organizate de FRB – aceştia au drept de joc ca români în Liga 1, masculin sau feminin;

Baremul de arbitraj pentru Liga 1: în valoare de 167 lei, brut pentru un arbitru, şi de 125 lei, brut pentru un comisar, banii fiind plătiţi de către club în baza unui Contract de Activitate Sportivă (CAS) încheiat între club şi oficialul respectiv;

înregistrarea statistică şi video este obligatorie;

Celelalte reguli legate de infrastructură, nivelul profesional al antrenorilor, condiţii organizatorice, etc., vor fi menţionate în Regulamentul Specific al Ligii 1, ediţia 2019-2020. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a următoarelor 3 structuri sportive:

– Asociaţia Clubul Sportiv Pantera Baschet Ploieşti

– CS Municipal Tg. Jiu – ACS Cuza Pirates Brăila

7. Se aprobă cu unanimitate de voturi:

Calendarele competiţionale ale LNBM şi LNBF, sezonul 2019-2020. De asemenea, se aprobă cu unanimitate de voturi urmatoarele:

– în LNB, M şi F, începând cu sezonul 2019-2020, echipele au dreptul să înscrie pe foaia oficială de joc, ca jucător român, 1 singur jucător naturalizat;

– pot fi folosiţi şi jucători juniori de altă cetăţenie care au fost legitimaţi şi au activat în cel putin 3 campionate naţionale de juniori (sezoane complete şi consecutive) organizate de FRB – aceştia au drept de joc ca români în LNB, Masculin sau Feminin („paşaport de teren”);

8. Antrenorul federal, dl. Claudiu Fometescu, propune ca, antrenorii care nu au participat la cel puţin 3 cursuri zonale în sezonul 2018-2019 şi doresc obţinerea vizei anuale pentru sezonul 2019-2020, au obligaţia de a participa la cele 2 cursuri internaţionale organizate de FRB până la începerea sezonului următor (Oradea şi Bucureşti); nu se echivalează participarea la acţiuni tip campus. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere.

9. Dl. Florin Nini, preşedintele CC Antrenori, prezintă propunerile CCA legate de activitatea competiţională la juniori:

– perioada de înscriere: 01 – 15 august 2019 (toate eşaloanele mai puţin U12);

– perioada de transfer: 26 august – 05 septembrie 2019;

– perioada de rezolvare a litigiilor; 05 – 15 septembrie – Eşaloane competiţionale:

– U12 – apărare om la om pe tot terenul; capacană la omul cu minge; echipele vor prezenta linie de jucători născuţi 2007 ori minim 8 jucători născuţii 2007 şi 4 născuţi 2008; roster-ul echipei va cuprinde 14 jucători.

– U13 – se vor păstra regulile de la U12, atât în regulamentul jocului cât şi în ceea ce priveşte vârsta jucătorilor – 8 + 4; mingea de joc va fi nr. 6;

– U14 – în sezonul 2019/2020, com-poneneţa echipei poate fi mixată indiferent de vârstă, dar pentru a avea continuitate în regulile impuse începând cu sezonul 2020/2021 şi la categoria U 14 se va introduce obligativitatea unei linii în ce priveşte vârsta sau regula 8 + 4; mingea la categoria U14 va fi nr. 7, începând cu acest sezon – 2019/2020, pentru a ajuta la corectarea şi învăţarea corectă a tehnicii de aruncare /pasare.

– U15 – se introduce blocajul – pick and roll în toate formele lui, la jucătorul cu şi fără minge, cât şi hand-off; se elimină apărarea-zonă; mingea va fi nr 7. Se doreşte implementarea unei apărări agresive, cu tot ce impune aceasta cât şi jocul bazat pe contraatac, tranziţie ofensivă spacing cât şi passing game.

– U16 – dorim introducerea a doi jucători de U 17 cu drept de joc pe tot parcursul jocului pentru a se ridica nivelul de joc. Reamintim că, la această categorie de vârstă se înregistrează pierderi de jucători. Rosterul L20, poate cuprinde maxim 4 jucători de U17 dar pe L12 vor fi pe teren doar 2. Aceşti 4 jucători U17, pe care managementul echipei decide să îi înscrie pe rosterul de U 16, nu au drept de joc şi la categoria superioară U18. Aceşti 4 jucători se pot schimba în perioada de transfer. FIBA RULES – jocul cuprinde toate formele de atac şi apărare stabilite în manualul FIBA.

– U18 – aceeaşi regulă de introducere a 4 jucători de U 19 pe L20 şi numai 2 pe L12. Cei 4 jucători de U19 pot juca şi în CN U20. Aceşti 4 jucători U19 pot fi schimbaţi în perioada de transfer.

Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.

10. Antrenorul federal al FRB, dl. Claudiu Fometescu, propune cooptarea domnului Zare Markovski în funcţia de consilier al antrenorului federal. Acelaşi statut de consilier va fi deţinut de dl. Markovskisi în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor. Se aprobă în unanimitate.