Decizii ale consiliului director al federaţiei de baschet CSM TÂRGOVIŞTE, SOMATĂ SĂ-ŞI ACHITE DATORIILE

Şedinţa Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, convocată pentru data de 22.05.2019, s-a desfăşurat în Bucureşti, la sediul FRB, cu prezenţa a 11 membri ai Consiliului Director iar juristul FRB, Doru Toma, directorul economic, Daniela Grădinaru, şi preşedintele CCAB, Adrian Voinescu, au participat în calitate de invitaţi.

In cadrul şedinţei Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet din data de 22.05.2019 au fost aprobate şi consemnate în procesul verbal următoarele decizii:

1. Dl. Horia Păun, preşedintele FRB, prezintă noul format competiţional al LNB, Masculin şi Feminin, ţinând cont de propunerile convenite în cadrul şedinţelor cu preşedinţii cluburilor din LNB, Masculin şi Feminin:

– Inscrierea în LNB şi CR:

– masculin: au drept de înscriere cluburile care au participat în LNB masculin în sezonul 2018-2019, care s-au clasat pe locurile 1-16;

– feminin: au drept de înscriere cluburile care au participat în LNB feminin în sezonul 2018-2019, precum şi alte cluburi afiliate la FRB care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Cluburile afiliate provizoriu se pot înscrie şi vor fi repartizate în ultima grupă, dar nu vor avea dreptul să acceadă în grupa 1-8 de playoff. Un club poate înscrie o singură echipă în LNB. Cluburile vor depune noul formular de înscriere şi dosarul cu toate documentele necesare validării înscrierii. Echipele care se înscriu în LNB au obligaţia să participe şi în Cupa României, LNB 3×3, CR 3×3 şi Supercu-pa.

Termen limită înscriere – 15 iunie (Masculin) şi 15 iulie (Feminin).

Tragere la sorţi LNB şi CR: masculin, pe 29 iulie, la CEU18 Oradea; feminin, pe 07 august, la sediul FRB;

– Sistemul competiţional:

– Masculin: LNBM se va desfăşura cu 16 echipe (primele 16 locuri din clasamentul LNBM 2018-2019), care vor fi repartizate în 2 grupe de câte 8 echipe. Dacă una sau mai multe echipe nu doresc să participe, sau pierd dreptul de a participa în LNBM 2019-2020, locurile rămase libere vor fi completate de alte echipe, în ordinea clasamentului, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate.

– în grupa A vor fi primele 8 echipe din LNBM,în grupa B vor fi echipele clasate pe locurile 9-16 din LNBM; echipele din grupa 17-21 vor avea dreptul să se înscrie în Liga 1 împreuna cu alte echipe doritoare sau echipe satelit.

– faza 1: se joacă în grupă, după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, 14 jocuri şi se face clasamentul;

– faza 2: se formează 2 grupe de câte 6 echipe şi o grupă de 4 echipe astfel: grupa „roşie” – locurile 1-6 din grupa A; grupa „galbenă” – locurile 7-8 din grupa A + locurile 1-4 din grupa B; grupa „albastră”

– locurile 5-8 din grupa B;

– se joacă din nou în grupă, după sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur, 10 jocuri şi se face clasamentul;

– faza 3: echipele din grupa „roşie” plus primele 2 echipe din grupa „galbenă” vor forma o nouă grupă de 8 echipe, care va juca în sistem play-off; celelalte echipe vor forma altă grupă de 8 echipe şi vor juca meciuri pentru stabilirea clasamentului final; în play-off 1-8: se vor juca 3 tururi (sistem 3/5; etapa dublă cu o zi pauză); locurile 5-8 vor juca tururi de 2/3 jocuri. Locurile 9-16 vor juca 3 tururi de 2/3 jocuri, iar echipele de pe locurile 1516 vor juca la începutul sezonului 20202021 un baraj cu primele 2 locuri din Liga 1, pentru a stabili echipele care vor intra pe locurile 15-16 în sezonul urmator.

– Feminin: în funcţie de numărul de echipe înscrise se vor forma 2 grupe sau o serie unică. Se reînfiinţează Liga 1 feminin.

– Repartizarea echipelor pe grupele din prima fază se va face în funcţie de: a) . clasamentul din sezonul 2018-2019, din LNB;

b) . îndeplinirea condiţiilor de validare: infrastructură; datorii faţă de FRB; litigii cu jucătorii/antrenorii – decizii BAT; participarea în Liga Naţionala de 3×3, sezonul 2019 şi în CR 3×3 2018-2019; înscriere în cupele europene; nivelul profesional al antrenorilor; înscrierea echipelor de juniori în Campionatul Naţional; plata taxei de participare /înscriere;

– Taxa înscriere: LNB, CR, LNB 3×3 şi CR 3×3 masculin şi feminin:

– Masculin: grupele A şi B, 10.000 euro, (include înscrierea în LNBM, CRM, LNBM3x3 şi CRM3x3, şi taxele de viză şi legitimaţii pentru sportivi şi oficiali)

– Feminin: grupa A, 10.000 euro, grupa B, 5.000 euro

Termen de plata a taxei de înscriere:

1 iulie 2019 (masculin) şi 01 august (feminin).

– Taxa participare în LNB, CR, LNB3x3 şi CR3x3 conform hotararii AG din 2013: va cuprinde taxa de înscriere în cele 4 competiţii (inclusiv taxele de vize şi legitimări), taxa video (unde e cazul), baremul pentru teren al oficialilor pentru faza 1 şi faza 2 a LNB şi 2 jocuri din CR.

– Masculin: grupa A şi grupa B, Tranşa 1 (faza 1 şi faza 2): 19.520 euro; Tranşa 2 (faza finală): maxim 6120 euro; Plata Tranşei 1 se va face până în data de 01 iulie 2019;

– Feminin: grupa A, Tranşa 1: 14.500 euro; Tranşa 2, faza finală, maxim 2.250 euro; grupa B, Tranşa 1: 7.900 euro; Tranşa 2, faza finală, maxim 1215 euro.

Echipele feminine au inclusă şi taxa video (1000 euro). Plata tranşei 1 se va face până la 01 august 2019.

– Datorii către FRB: cei care nu îşi achită integral datoriile către FRB vor fi repartizaţi direct în ultima grupa B masculin sau Grupa B feminin;

– Infrastructura: echipele din grupa A şi B trebuie să joace în săli omologate cu dimensiuni regulamentare, să aibă 2 tabele de scor, tabele de 24 de secunde deasupra panourilor, cu resetare la 14 secunde, să aibă perimetru luminos cu leduri pe panouri, suprafaţa să fie din parchet, să îndeplinească normele de securitate, capacitatea să fie mai mare de 400 de locuri (300 locuri grupa B), sonorizare, internet prin cablu, kituri înregistrare video.

– Litigii salariale cu jucătorii/antrenorii/agenţii sau decizii BAT: sancţiunile se vor stabili în urma consultărilor cu FIBA, urmărindu-se prevenirea sancţiunilor, limitarea sumelor datorate, determinarea cluburilor să-şi achite datoriile.

– Nivelul profesional al antrenorilor: antrenorii cu carnet de antrenor, categoriile senior sau maestru, posesor al licenţei FRB de tip „AA” (numai pentru categorie, CC Antrenori va propune o taxă de exceptare); în colectivul tehnic al echipelor vor fi minimum 2 antrenori şi maximum 4 antrenori (antrenor principal,

2 antrenori secunzi, 1 director tehnic); directorul tehnic trebuie să aibă carnet de antrenor; din cei 4 membri ai colectivului tehnic, cel mult unul poate fi străin; antrenorul străin trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani a fost antrenor măcar în

3 ani în prima ligă din ţara sa sau în altă ţară;

– Participarea în Campionatul Naţional de juniori:

Masculin: să aibă 2 echipe de juniori înscrise în Campionatul Naţional U13 -U18.

Feminin: să aibă 1 echipa de juniori înscrisă în Campionatul Naţional U13 -U18;

Echipele de juniori pot fi proprii sau în colaborare. Dacă nu participă în Campionatul Naţional de juniori sau se va rupe colaborarea: sancţiune – depunctare cu 5 puncte în LNB, sezonul curent.

– Participare în Liga Naţionala de Baschet 3×3 şi Cupa României 3×3, ediţia 2019-2020, masculin şi feminin: Neparticiparea sau retragerea din LNB3x3 si CR3x3 se sancţioneaza con-formRegulamentului Specific de 3×3.

– înscriere în cupele europene: Masculin: dacă echipele din LNB nu se înscriu în sezonul 2019-2020 – amenda conform RGOC; se pot înscrie în BCL campioana şi vicecampioana LNBM iar în FIBA Europe Cup câştigătoarea Cupei României şi locul 3 din LNBM. Feminin: echipa campioană LNBF este obligată să se înscrie într-o cupă europeană organizată de FIBA (ELW sau ECW), sancţiune conform RGOC.

– Perioada de transfer: Masculin: 05 august- 72 ore înainte de primul joc din LNBM; sunt permise 6 înlocuiri de jucători străini sau români până la 29 februarie 2020; în perioada 01-31 martie 2020 echipele mai au dreptul la un transfer prin care să înlocuiască un jucător foarte grav accidentat, cu aprobarea Comitetului Executiv.

-Feminin: 10 august – 72 ore înainte de primul joc din LNBF; sunt permise 6 înlocuiri până în 29 februarie 2020; în perioada 01-31 martie 2020 echipele mai au dreptul la un transfer prin care să înlocuiască un jucător foarte grav accidentat, cu aprobarea Comitetului Executiv.

– dosarul de transfer trebuie depus în termen, dar jucătorul primeşte drept de joc numai când este obţinută cartea verde şi se face dovada achitării taxei de transfer sau a taxei de jucător străin;

– Taxa jucător străin / Taxa transfer: Masculin: 1.500 euro (pentru străini); 550 lei (pentru români);

Feminin: 750 euro (pentru străini); 550 lei (pentru românce);

– Taxa formare juniori (plătită în fiecare an cluburilor formatoare, prin FRB, pentru fiecare jucător născut 2000 sau mai tânăr, până la vârsta de 25 de ani): 2.000 de euro pe an de jucător în grupa A; 1.500 de euro pe an de jucător pentru cei din grupa B; 750 de euro pe an de jucător pentru cei din grupa C. Sunt aceleaşi sume la Masculin şi Feminin. FRB va direcţiona banii către cluburile formatoare conform unei proceduri stabilite de CC Antrenori, reţinând un comision de 10%. Jucătorul tânăr primeşte drept de joc numai după achitarea taxei de formare.

– Lista jucătorilor cu drept de joc: va fi de maximum 18 jucători (L18, fosta L15);

– Jucatorii străini:

– Masculin: în grupele A, B, roşie, galbenă şi albastră, echipele, cu excepţia celor care participă în cupe europene (Euroleague, BCL, FIBA Europe Cup), au dreptul să aibă în lotul largit şi să înregistreze pe foaia de arbitaj maximum 6 străini;

– Feminin: echipele din grupa A, cu excepţia celor care participă în cupe europene FIBA, au dreptul să aibă în lotul lărgit şi să înregistreze pe foaia de arbitaj maxim 5 străine (dintre cele 5 străine, maximum 2 non-europene). Echipele din cupele europene au dreptul să aducă în plus doar jucătoare europene. în grupa B au dreptul la maximum 3 străine, dintre care cel mult una non-europeană; Statutul jucătoarelor europene/non-europene în LNB şi Cupa României se va stabili în funcţie de paşaportul prezentat în dosarul de transfer.

– Regula românilor:

Masculin: cel puţin un jucător român prezent în permanenţă pe teren, dar în SF 1 şi SF 2 acesta să fie sub 23 de ani; regulă valabilă pentru grupele A, B, roşie, galbenă şi albastru, 1-8 şi 9-16, şi CR; Feminin: cel puţin două jucătoare românce prezente în permanenţă pe teren, dar cel puţin o jucatoare U23 trebuie să joace tot meciul; regula este valabilă pentru toate grupele LNBF şi CR;

– Barem arbitraj şi comisar: Masculin, grupele A şi B, respectiv roşie, galbenă albastru, 1-8 şi 9-16, baremul brut se majorează cu 50% – se achită prin taxa de participare; Feminin, în grupa A, Roşie şi 1-8 baremurile vor fi cele din sezonul 2018-2019. în grupa B, Galbenă şi 9-12 baremul de arbitraj de 167 brut lei de arbitru şi 125 lei brut pentru comisar se vor achita prin taxa de participare. Pentru ceilalţi oficiali şi asistenţa medicală, LNBM şi LNBF, rămân aceleaşi baremuri din sezonul 2018-2019.

– Statistică/înregistrare video (contract FRB): obligatoriu pentru toate echipele din toate grupele, masculin şi feminin;

– Punctele în grupă:

– în grupa „roşie” se intră cu toate punctele acumulate în grupa A;

– Pentru celelalte grupe, unde sunt echipe care provin din grupe diferite se vor stabili coeficienţi. în situaţia când într-o grupă din faza 2 sunt aceleaşi echipe din faza precedenta, se intra cu punctele acumulate în faza 1.

– Retragere din competiţie:

– retragere înainte de începerea competiţiei – se completează grupa de 8 (6) cu următoarea echipă; sancţiuni: amenda 5.000 euro + se pierde taxa de participare;

– retragere în timpul competiţiei – se joacă mai departe grupa în 7 (5) echipe, se aplică RGOC; în faza 2, se completează grupele cu următoarele echipe din celelalte grupe; sancţiuni: amendă 10.000 euro + se pierde taxa de participare + se pierd drepturile TV;

– Modalitate de distribuire în grupe în faza superioară:

– în faza 2 – trecerea într-o grupă cu standarde superioare – echipa trebuie să îndeplinească condiţiile grupei respective ca infrastructură şi dacă doreşte ca număr jucători străini (transfer);

– trecerea într-o grupă cu standarde inferioare – echipa rămâne cu aceeaşi infrastructura dar va juca cu un număr mai mic de jucători străini, conform reglementărilor grupei; se conformează regulii românului din grupa respectivă;

– Tragerea la sorţi – masculin: va avea loc pe 29 iulie, la Campionatul European U18, M, de la Oradea;

– feminin: va avea loc pe 07 august, Bucureşti, sediul FRB.

LNB: se va trage la sorţi pe grupele A, B;

Cupa României: CR Masculin: 3 tururi şi Final 4; locurile 5-8 din LNBM stau primul tur şi joacă din turul 2; locurile 1-4 din LNBM stau primele 2 tururi şi joacă din turul 3; CR Feminin: 2 tururi şi Final 4; locurile 12 din LNBF nu joacă şi întră în turul 2 ; în Cupa României se joacă după aceleaşi reguli ca în LNB (referitor la numărul de străini şi regula românilor), corespunzător grupei din care face parte echipa.

– Calendar competiţional:

LNB Masculin: va începe în 05 octombrie şi se termină în 02-10 iunie; LNB Feminin: va începe pe 09 octombrie şi se termină în 31 mai-02 iunie; Cupa României, Masculin va începe în 25 şi 28 septembrie, cu Turul 1, iar Final 4 va avea loc în perioada 08-09 februarie;

Cupa României, Feminin, Turul 1, 25 şi 28 septembrie şi Final 4, în perioada 15-16 februarie.

Aceste propuneri au fost aprobate şi votate punctual, cu unanimitate sau cu majoritate de voturi.

2. Reprezentanţii CSM Târgovişte şi-au prezentat punctul de vedere în cazurile Dikeoulakos şi Matic. Juristul FRB, dl. Doru Toma, face un scurt istoric, prezentând toata documentaţia adunată în ultimii ani în cazurile CSM Târgovişte şi SCM Timişoara. Se prezintă şi ultima adresă trimisă de FIBA, în care FRB este somată, şi se citeşte şi punctul de vedere al SCM Timişoara. Se propune ca, în cazul în care până la data înscrierii în LNBM (15 iunie) şi în LNBF (15 iulie), cele două cluburi nu rezolvă plata sancţiunilor BAT, acestea să nu se poată înscrie în sezonul 2019-2020. Se extinde discuţia şi faţă de Phoenix CSM Galaţi, care a acumulat datorii istorice faţă de

FRB. în cazul CSM Târgovişte – 10 voturi pentru şi 1 vot abţinere (dacă nu se rezolvă sancţiunile BAT, CSM Târgo-vişte nu poate participa în nici o competiţie naţională de seniori, sezonul

2019-2020)

în cazul SCM Timişoara – unanimitate de voturi pentru (dacă nu se rezolvă sancţiunile BAT, SCM Timişoara nu poate participa în nici o competiţie naţională de seniori, sezonul 2019-2020)

în cazul Phoenix CSM Galaţi – unanimitate de voturi pentru (dacă nu achită datoriile istorice faţă de FRB, Phoenix CSM Galaţi nu poate participa în nicio competiţie naţională de seniori, sezonul

2019-2020)

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a următoarelor 7 structuri sportive:

– Asociaţia Clubul Sportiv Phoenix Suceava

– Asociaţia Baschet Club Evolution Bucureşti

– Clubul Sportiv Universitar Constantin Brancuşi Tg. Jiu

– Asociaţia Baschet Club Play Bucureşti

– Asociaţia Club Sportiv Sega Baschet Bucureşti

– Asociaţia Baschet Club Rising Star Popeşti Leordeni

– Asociaţia Club Sportiv Court Performers Pauleşti

4. Informarea Consiliului Director despre decizia Comitetului Executiv FRB din data de 16.04.2019

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi: Liga Naţională de Baschet 3×3 (feminin şi masculin) – se desfăşuară în perioada 1 iunie – 4 august 2019, cu respectarea Regulamentelor Specifice. (participare obligatorie în 4 turnee + Turneul Semifinal şi Turneul Final pentru LNBM 3×3; participare obligatorie în 7 turnee + Turneul Semifinal şi Turneul Final pentru LNBF 3×3).

Solicitarile de participare şi din partea altor echipe, respectiv CSU Piteşti, Sportul Studentesc, Ştiinţa Bucureşti.

Cupa Romaniei 3×3 (feminin), editia 2019 – se desfăşoară sub forma de turnee, în perioada 17 august – 29 octombrie 2019. Cu precizarea că Turneul Semifinal şi Turneul Final va avea loc în 28-29 octombrie 2019.

Totodată, echipele care au sportive la naţionala feminină de 3×3 a României vor putea efectua şi alte transferuri (în afara perioadei) pentru a-şi completa echipele şi astfel să poată participa în circuitul naţional de 3×3. Idem şi pentru masculin.

6. Se respinge solicitarea CS Tiger&Lions Cluj-Napoca de a participa la Festivalul Naţional de Baby şi Mini-baschet, Costineşti 2019 – nu a finalizat procedura de afiliere la FRB.

7. Se constată o eroare materială produsă la procedura de dezafiliere faţă de Liceul Teoretic Lucian Blaga Reghin (are activitate în CN de juniori şi functionează pe acelaşi CIS cu cSs Alexandru Ceauşianu Reghin).

8. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data meciului 3 (daca e nevoie) din cadrul finalei mici LNBM să fie modificată pentru 4 iunie 2019, din cauza faptului că Sala Polivalentă din Cluj este ocupată de o competiţie europeană de judo până în 2 iunie 2019, data iniţială.

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea dl. Fometescu: dacă se constată că protocolul de colaborare între două entităţi sportive nu a fost depus şi nici nu este înregistrat la FRB, atunci taxa de formare va fi platită doar cluburilor formatoare, conform istoricului jucătorului în cauză.

10. Se aprobă cu unanimitate de voturi materialul prezentat de dl. Fome-tescu referitor la obţinerea licenţei de antrenor de baschet (C, B, AA, A).

11.Se aprobă cu unanimitate de voturi modificările prezentate de dl. Doru Toma pentru Regulamentul de Disciplină.