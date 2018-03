Decizia aşteptată de un milion de români Ordonanţa de Urgenţă care legiferează declaraţia unică, adoptată

Share This





















Conform site-ului „Realitatea.net”, Ordonanţa de Urgenţă care legiferează declaraţia unică a fost adoptată de Guvern! Aceasta comasează şapte for-mulare(D200, D201, D220, D221, D600, D604 şi D605) referitoare la veniturile realizate de persoane fizice.

Una dintre cele mai importante măsuri care se va implementa odată cu declaraţia unică este modul depunere. Începând de anul viitor, acesta se va mai putea depune doar în format electronic, până cel târziu la 15 martie. În acest an, termenul limită de depunere a declaraţiei va fi, conform reprezentanţilor MFP, data de 15 iulie, iar contribuabili pot opta şi pentru depunerea formularului în format pe hârtie la ghişeele ANAF.

Pentru a stimula depunerea electronică, contribuabilii vor fi recompensaţi cu bonificaţii la plata contribuţiilor. Astfel, cei care în acest an vor depune electronic declaraţia şi vor face plata contribuţiilor cel târziu la 15 iulie vor primi o reducere de 10% din sumă. O reducere de 5% li se vor acorda şi persoanelor care vor face plata electronica până cel târziu la 30 septembrie.

Pe de altă parte, în cazul drepturilor de autor, se analizează varianta reţinerii la sursă a contribuţiilor. În cazul persoanelor ale căror venituri din activităţi independente nu depăşesc 1.900 de lei pe lună, plata contribuţiei de Sănătate se face opţional, cu o reducere de 50%, respectiv plăteşti şase luni şi eşti asigurat un an. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, ieri că s-a decis stopajul la sursă pentru DDA. (M.C.)