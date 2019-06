Decernare a titlului „Şcoală Europeană”, ediţia 2019

Share This





















Fiecare unitate de învăţământ a primit certificatul „Şcoală Europeană 2019" şi un premiu în valoare de 5.000 lei pentru dotări. Decizia privind bunurile ce urmează a fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învăţământ. MEN va transfera sumele către inspectoratele şcolare

Fiecare unitate de învăţământ a primit certificatul „Şcoală Europeană 2019” şi un premiu în valoare de 5.000 lei pentru dotări. Decizia privind bunurile ce urmează a fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învăţământ. MEN va transfera sumele către inspectoratele şcolare – finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este apli-cant sau partener.

În evaluarea candidaturilor s-a ţinut cont şi de coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare, de performanţele şcolare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare, de asigurarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la educaţie, precum şi de calitatea şi coerenţa documentelor de candidatură.

„De ce Şcoală Europeană? România este o ţară europeană nu numai prin poziţia geografică, ci şi prin opţiune. O ţară europeană şi aşa trebuie să rămână pentru că noi toţi românii împărtăşim valorile europene. Le împărtăşim pentru că sunt şi ale noastre. Şi cum am putea să nu avem respect şi preţuire pentru tot ceea ce au realizat generaţii şi generaţii în cultura Uniunii Europene? Cum ar putea să nu ne îmbogăţească şi pe noi şi cum s-ar putea ca ceea ce au creat generaţii şi generaţii de români în cultura lumii să nu fie parte din cultura Uniunii Europene? De aceea eu cred că toate şcolile româneşti sunt şcoli europene. Sunt prin poziţia geografică a României, dar şi prin opţiuni şi valori deopotrivă. Şi lucrurile acestea aşa trebuie să rămână. (…) Iorga spunea că un neam se înalţă prin şcoală şi eu consider că fiecare dintre dumneavoastră, cu fiecare lecţie, în fiecare clasă, asta face, înalţă neamul. Şi pentru aceasta vă mulţumesc cu preţuire şi respect”, a afirmat ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, în cadrul festivităţii de decernare a premiilor „Şcoală Europeană”.

Competiţia se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în activităţi/proiecte/programe comunitare.

Odată obţinut, certificatul „Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să concureze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut.

Concursul „Şcoală Europeană” a fost lansat de Ministerul Educaţiei Naţionale în anul 2004, ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană.

La cele 16 ediţii au participat 2.159 de unităţi de învăţământ din toate judeţele ţării şi 862 dintre acestea au primit certificatul şi trofeul „Şcoală Europeană”.