DEBUT NEFAST PENTRU TIBERIU CĂPUŞĂ (CHINDIA) ÎN TRICOUL NAŢIONALEI MARI

Unicul gol al partidei a fost marcat de Marcus Rashford, în minutul 68, dintr-o lovitură de pedeapsă acordată pentru un fault comis de debutantul Tiberiu Căpuşă asupra lui Jack Grealish.

Partida de la Middlesbrough a oferit o primă repriză cu ocazii de ambele părţi, dar cu un mare plus în favoarea britanicilor. România a fost periculoasă prin Răzvan Marin şi Deian Sorescu, în timp ce Anglia a fost foarte aproape de a marca la execuţiile lui Dominic Calvert-Lewin şi Jadon Sancho, ambii lovind bara transversală.

În partea a doua, Anglia a continuat să deţină iniţiativa, deşi „tricolorii” au avut primele două faze la poarta adversă, prin Deian Sorescu şi Alexandru Cicâldău, în minutul 53, respectiv 54. În minutul 62, Marcus Rashford a reuşit o cursă superbă, de 30 de metri, finaliză însă cu şut pe lângă poartă. La doar patru minute, Tiberiu Căpuşă, intrat pe gazon de doar câteva zeci de secunde, l-a faultat în careu pe Jach Grealish şi centralul portughez Tiago Martins. De la punctul cu var, Marcus Rashford a deschis scorul fără emoţii.

România a avut şansa egalării în minutul 74, când Alexandru Cicâldău şi Andrei Ivan au şutat din interiorul careului la aceeaşi fază, însă execuţiile au fost respinse de Tyrone Mings, respectiv portarul Sam Johnstone.

La doar două minute de şansa mare a României, Anglia a mai obţinut o lovitură de la 11 metri, apărată, însă, de această dată de Florin Niţă, în faţa lui Jordan Henderson.

Astfel, Anglia a învins România în ultimul test înaintea Campionatului European cu 1-0, obţinând prima victorie în faţa „tricolorilor” după mai bine de 50 de ani, de la 1-0 la Mondialul din 1970.

Au evoluat următoarele

echipe:

Anglia: Johnstone – Godfrey, White, Mings, Shaw (Trippier ’75) – Grealish, Phillips (Henderson ’46), Ward-Prowse (Rice ’65) – Rashford (Lingard

’75), Calvert-Lewin (Watkins ’82), Sancho (Bellingham ’66). Selecţioner: Gareth Southgate; România: Niţă – Sorescu (T. Căpuţă ’66), Chiricheş, Nedelcearu (A. Rus ’84), Camora – Cicâldău (Budescu ’80), P. Marin, Stanciu – Păun (Băluţă ’80), Alibec (I. Hagi ’66), A. Ivan. Selecţioner: Mirel Rădoi. Cartonaşe galbene: A. Ivan ’58 Arbitru: Tiago Bruno Lopes Martins (Portugalia).

A marcat: Rashford ’68 (p).

1-0, min. 68: Debutant în echipa naţională, Tiberiu Căpuşă (jucător al echipei Viitorul care a evoluat sezonul trecut împrumutat la Chindia) l-a faultat pe Grealish în careu, la un minut după ce a intrat pe teren. Rashford a transformat lovitura de la 11 metri;

In minutul 77, Chiricheş l-a faultat în careu pe Calvert-Lewin şi arbitrul a dictat din nou penalti. Niţă a apărat şutul lui Henderson de la 11 metri.

In minutul 40, un spectator cu bustul gol a pătruns pe teren şi a fost destul de repede prins şi evacuat de forţele de ordine.

Anterior, Anglia a învins ultima oară România la Cupa Mondială din Mexic, din 1970, cu scorul de 1-0. Englezii au câştigat, duminică, pentru prima dată pe teren propriu împotriva României. Palmaresul întâlnirilor România – Anglia este egal, trei victorii, şase egaluri, trei înfrângeri.