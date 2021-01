DEBUT NEFAST LA BUFTEA Chindia Târgovişte – Poli laşi 1-1 (1-0)

Emil Săndoi vorbeşte despre meciul terminat la egalitate (1-1) cu Poli Iaşi. Antrenorul Chindiei crede că meciul a fost unul echitabil.„Cred că a fost o primă repriză pe care noi am dominat-o. Am început mai bine, am controlat jocul… dar o repriză a doua foarte, foarte echilibrată, în care au […]