De Ziua Europeană a Limbilor. „Cuvinte şi ritm” la Şcoala Gimnazială „Prof. Râul Bănică” din Târgovişte

La iniţiativa Consiliului Europei din Strasbourg, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie, începând din 2001, fiind un eveniment care încurajează învăţarea limbilor străine.

Sunt sărbătorite nu numai limbile oficiale europene, ci şi bogata moştenire de culturi şi tradiţii – o expresie vie a tuturor limbilor Europei. Acest eveniment reprezintă, în fiecare an, o ocazie pentru a evidenţia avantajele învăţării limbilor străine: descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii şi de a-i înţelege mai bine pe cei din jur. Cetăţenii europeni sunt încurajaţi să înveţe cât mai multe limbi, indiferent de vârstă, atât în şcoli cât şi în afara lor.

Cu acest prilej, elevii şi cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” din Târgovişte au organizat la această dată activitatea „Cuvinte şi ritm”.

Îndrumaţi de doamnele profesoare Burducea Mădălina, lordache Raluca şi Stochiţă Henrieta, elevii au fost antrenaţi în activităţi pe cât de interesante, pe atât de utile şi motivante în învăţarea limbilor străine. Exerciţiile de dicţie în limbile română, franceză şi engleză i-au supus pe elevii dornici de afirmare să facă faţă unor încercări dificile (spre amuzamentul tuturor participanţilor), muzica şi poezia i-au făcut să tresară şi să se-nfioare iar şi iar… Au participat atât elevi de la clasele gimnaziale, cât şi elevi de la clasele primare. Doamnele profesoare lordache Raluca şi Stochiţă Henrieta au prezentat diferite materiale informative despre semnificaţia acestei zile şi despre rolul studierii limbilor străine în educaţia elevilor.

Au dorit să se implice activ următorii elevi: Ion Loredana (Clasa a IV-a B) – cântec din folclorul românesc; Iordache Cristina, Neaga Daria, Niţoiu Ana Maria, Scorţea Sorana, Rizea Alexandra (clasa a VIII-a A) – cântece în limba franceză; Simion Ana (clasa a VI-a B) – cântec în limba franceză; Zaharia Ioana, Enache Ioana Gabriela, Duică Teodora, Coman Ştefania (clasa a Vll-a B) – cântece în limba franceză şi limba engleză; lager Renata (clasa a V-a) – cântece în limba engleză; Mateoiu Raluca – clasa a Vlll-a cu recitare în limba română.

Momentul artistic a fost coordonat de prof. Burducea Mădălina, prof. Costea Nela, prof. înv. primar Stafie Alina şi Gae Alina.

„De ce o zi europeană a limbilor? Pentru că trăim într-o Europă a diversităţii lingvistice şi culturale, pentru că avem nevoie să cunoaştem cât mai multe limbi străine, pentru că ne pasă…”, a declarat prof. Nela Costea, director Şcoala Gimnazială „Prof. Paul Bănică” Târgovişte.