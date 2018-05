De Rusalii, Comuna Răzvad a fost în sărbătoare

Share This





















In acest an, duminică 27 mai, în mare sărbătoare creştină, Rusaliile, răzvădenii cu mic, cu mare, au sărbătorit Zilele comunei Răzvad. Cu ocazia acestui eveniment, administraţia publică din localitate condusă de primarul Emanuel Spătaru şi viceprimarul Ionela Şerban, s-a pregătit şi în acest an pentru a sărbători cum se cuvine manifestarea, devenită deja o tradiţie. Evenimentul a fost prezentat de Cristina Ilie şi actorul Andrei Duban. Evenimentul a avut loc în curtea primăriei, gazdă primitoare fiind primarul Emanuel Spătaru şi întreaga echipă de consilieri locali, care le-au pregătit celor prezenţi multe surprize. Un sobor de preoţi a oficiat o tradiţională slujbă după care primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru alături de echipa sa viceprimarul Ionela Şerban şi Consilul Local Răzvad, a adresat un gând răzvădenilor. La eveniment au fost invitate oficialităţi ale judeţului, dar şi oameni politici, care au marcat momentul. Până seara târziu, petrecerea a continuat cu muzică, dans şi voie bună. Fiind în anul dedicat Centenarului Marii Uniri, autorităţile răzvădene au ales să marcheze momentul, invitând la Zilele comunei Răzvad, fraţii de peste Prut, Formaţia Haiducii din Costeşti, raionul Ialoveni, cunoscută în toată Republica Moldova, pentru calitatea unică a interpretării. Pe scena amenajată în aer liber au mai urcat artişti renumiţi precum: Simona Dinescu, Steliana Sima, Geta State, Irinel Mitroiu, Oana Radu şi Lora. Petrecerea s-a încheiat cu un foc de artificii.

Cupa Răzvădeanului 2018, câştigată de Răzvadul de Jos

Mişcare,distracţie, cupe, medalii şi nu în ultimul rând campioni. Acestea au fost principalele ingredientele ale celei de-a treia ediţii a Cupei Răzvădeanului la fotbal în sală. Evenimentul sportiv a deschis manifestările prilejuite de Zilele Comunei Răzvad. Nu a lipsit nici meciul de handabal din program. Opt echipe formate din tineri răzvădeni s-au înscris la Cupei Răzvădeanului, însă la final cei mai buni au câştigat. Şi edilul Emanuel Spătaru a intrat în teren. Locul trei a fost ocupat de echipa Răzvadul de Sus, locul doi a fost câştigat de echipa Gorgota iar Cupa Răzvădeanului a fost adjudecată de echipa Răzvadul de Jos. Cupele, medaliile şi tricourile au fost oferite de edilul Emanuel Spătaru Şi fiind în anul dedicat Centenarului Marii Unirii, organizatorii Cupei Răzvădeanului nu au omis acest lucru, iar tricourile oferite celor trei echipe clasate pe podium au fost de culoare Roşu, Galben şi Albastru.