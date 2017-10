De patru zile, accidentele se Å£in lanÅ£ pe DN 72 PloieÅŸti-TÃ¢rgoviÅŸte-GÄƒeÅŸti

Share This





















Pe DN 72 pe raza comunei I.L. Caragiale, localitatea Mija, un tir a pătruns pe contrasens şi s-a cocnit frontal cu o autoutilitară. În urma impactului destul de violent, şoferul autoutilitarei, în vârstă de de 31 de ani a fost prins între fiarele contorsionate. Şoferul a fost scos de un echipaj de descarcerare de la Detaşamentul de Pompieri Moreni, iar ajutor medical de urgenţă a primit de la echipajul SAJ şi cel de pe elicopterul SMURD. Victima a fost transportată la Spitalul Floreasca din Capitală. Şoferul tirului, cel ce a produs accidentul are 32 de ani şi este din Giurgiu. Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere!

Adaptaţi permanent viteza de deplasare la particularităţile de drum şi de trafic!

Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri neregulamentare!

Folosiţi corect luminile, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, ploaie abundentă sau ceaţă densă!

Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!

Folosiţi centura de siguranţă – vă poate salva viaţa în caz de accident; Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice;

Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Planificaţi-vă în aşa fel călătoriile, încât să nu parcurgeţi într-o zi mai mult de 300 de kilometri.

Este chiar indicat să opriţi din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde şi a vă reface forţele!

Acordaţi un plus de atenţie conducerii prin intersecţiile nedirijate, la depăşirea mijloacele de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulaţi, pentru a putea în orice moment manevra şi opri în deplină siguranţă autoturismul, dacă situaţia o impune!

Vă reamintim câteva recomandări de care trebuie să ţineţi cont atunci când vâ aflaţi în postura de pieton, pentru a nu ajunge în cea de victimă:

– Traversaţi drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor iar în lipsa acestora pe la colţul străzilor, după ce v-aţi asigurat în prealabil că din ambele sensuri nu se apropie nici un autovehicul;

– Nu vă angajaţi în traversarea străzi în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii;

– Respectaţi culorile semaforului electric;

– Circulaţi numai pe trotuare iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumului public;

– Circulaţi numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare sau poteci;

– Sunt interzise deplasările în grup pe partea carosabilă a drumurilor publice!