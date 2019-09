De luni, elevii se întorc la cursuri

Share This





















Anul şcolar 2019-2020 are o structură uşor modificată şi aduce noutăţi şi în privinţa vacanţelor şi duratei semes-trelor.

Cursurile noului an şcolar 2019 -2020 vor începe în data de 9 septembrie, aşa cum era prevăzut, a decis ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, după ce premierul Viorica Dăncilă îi ceruse, la sfârşitul lunii iulie, ministrului educaţiei de atunci, Ecaterina Andronescu, să analizeze posibilitatea începerii anului şcolar în data de 16 septembrie.

Structura anului şcolar 20192020

Semestrul I va începe la 9 septembrie şi se va încheia în 20 decembrie 2019, iar semestrul al II-lea va începe în data de 13 ianuarie şi se va încheia la 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Practic, dispare vacanţa intersemestrială de o săptămână, care era dată, în anii trecuţi, la începutul lunii februarie, pentru că semestrul I se încheie acum odată cu vacanţa de iarnă.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a – în data de 5 iunie 2020.

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor mai sus-menţionate, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.

Când sunt vacanţele elevilor în anul şcolar 2019-2020 Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:

– vacanţa de iarnă: 21 decembrie 2019 -12 ianuarie 2020;

– vacanţa de primăvară: 4 aprilie – 21 aprilie 2020;

– vacanţa de vară: 13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 – 2021.

Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie – 3 noiembrie 2019.