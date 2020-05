De la Finta în Italia? DÂMBOVIŢEANUL VALENTIN MIHĂILĂ AR PUTEA AJUNGE LA CAGLIARI

Share This





















Dâmboviţeanul Valentin Mihăilă (20 de ani/1,77 m), atacantul Universităţii Craiova,

a devenit prin evoluţiile sale unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti din Liga 1.

Componenent al reprezentativei de tineret, jucătorul care poate evolua şi în bandă, dar şi atacant de careu sau în spatele vârfului, a atras atenţia mai multor formaţii din Italia şi

Spania, iar Walter Zenga, antrenorul grupării Cagliari, a vorbit, recent, în termeni laudativi despre internaţionalul român.

Întreruperea fotbalului din cauza pandemiei de coronavirus i-a determinat însă pe oficialii grupărilor de top să-şi reconfigureze planul în privinţa transferurilor, iar eventuala plecare a olteanului rămâne în stand-by.

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, a oferit ieri ultimele informaţii despre

posibila plecare a fotbalistului cotat la 1,5 milioane euro.

„E greu, nu ai cum să vorbeşti acum de vânzarea unui jucător, pentru că cine ar trebui să ţi-l cumpere are de asemenea probleme. Vorbesc de echipe din Italia, Spania, peste tot, că pe acolo ar trebui să plece.

Având în vedere calitatea, talentul şi cota pe care o are, nu orice ofertă din orice

ţară poate să vină şi să deschizi ochii la ea. Şi atunci ţările astea care ar putea să îl achiziţioneze pe Mihăilă au şi ele probleme”, a spus Cârţu, pentru AntenaSport.

Valentin Mihăilă: „Domnul

Zenga a spus vorbe frumoase despre mine”

Fotbalistul de 20 de ani se află în vizorul lui Cagliari, echipa antrenată de Walter Zenga, tehnician care cunoaşte foarte bine fotbalul românesc. Italienii ar plăti 4 milioane de euro pentru Mihăilă.

„Nu am auzit nimic, eu nu prea citesc presa. Aştept să mă contacteze cineva dacă e ceva serios. Dar eu nu am auzit.

A fost mai demult de la domnul Zenga, spusese niste vorbe frumoase despre mine şi m-am gândit că poate trimite o nouă ofertă. Dar deocamdată nu am primit nimic.

Normal că mi-aş dori, dacă o să plec de la Craiova, pentru că îmi doresc să plec afară şi campionatele mele preferate sunt Spania şi Italia,” a declarat Valentin Mihăilă, în urmă cu trei săptămâni, la emisiunea Fotbal

Club.

Jucătorul Universităţii Craiova a disputat deja 58 de meciuri în tricoul oltenilor, pentru care a înscris de opt ori şi a oferit nouă pase decisive. Mihăilă este cotat deja la 1,5 milioane de euro de către site-ul Transfermarkt.