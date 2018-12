DE CE S-A RETRAS SORANA CÎRSTEA DE LA ECHIPA DE FED CUP A ROMÂNIEI

Share This





















Sorana Cîrstea a anunţat că se retrage din echipa de Fed Cup a României, iar dovada că decizia sportivei de 28 de ani nu are doar legătură cu sportul este dată de reacţia celorlalte jucătoare care cochetează cu lotul.

Niciuna dintre celelalte jucătoare, Simona Halep, Irina Begu, Alexandra Dulgheru, Monica Niculescu sau Mihaela Buzărnescu, nu a găsit timp pentru a scrie pe reţelele de socializare un mesaj care să aibă legătură cu decizia luată de „Sori”.

Abia după două zile, Mihaela Buzărnescu, prezentă în studioul Digi Sport, a vorbit despre momentul în care Sorana Cîrstea „s-a despărţit” de echipa de Fed Cup.

„Am aflat şi eu acum două seri, îi respectăm decizia. Ea ştie cel mai bine. Ne pare rău. A fost alături de echipa de Fed Cup în atâţia ani de zile şi a adus atâtea victorii şi calificarea în grupa mondială. Este mai tânără decât mine, dar ea ştie cel mai bine. Eu nu am vorbit cu ea, nu ştiu dacă a vorbit cineva cu ea. Mă bucur că am reuşit să joc ultimul meci cu ea la Fed Cup”, a afirmat Mihaela Buzărnescu, 30 de ani, locul 24 WTA atât la simplu, cât şi la dublu.

Sorana Cîrstea, marginalizată la echipa de Fed Cup a României

În ultima jumătate de an a fost evidentă o răcire a relaţiilor dintre prima rachetă a României, şi a lumii, până la urmă, Simona Halep, 27 de ani, şi Sorana Cîrstea, 28 de ani, coborâtă pe

locul 85 WTA.

Cîrstea s-a simţit oarecum exclusă din grup şi deranjată că Irina Begu a fost aleasă de antrenorul Florin Segărceanu a doua rachetă, chiar şi în ciuda unei forme slabe. S-a gândit că ar fi mult mai util să se concentreze exclusiv pe cariera individuală.

„Relaţia mea cu Sorana e una de respect, de profesionalism. Nu suntem prietene, să ieşim la masă, să ne trimitem inimioare, însă de fiecare dată când ne vedem, mai ales că stăm în acelaşi complex şi mergem la aceeaşi sală, ne salutăm, vorbim. Ne respectăm la turnee, ne urăm baftă. E o relaţie de respect şi colegialitate, nu de prietenie”, a mărturisit Simona Halep, la Digi Sport, în finalul lui 2017.

Sorana Cîrstea a debutat în echipa de Fed Cup în 2006, la vârsta de doar 16 ani. Ea are 17 partide de simplu (11 victorii, 6 înfrângeri) şi 12 de dublu (5-7). În 2019, România va juca în primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup cu Cehia (9-10 februarie, la Ostrava), deţinătoarea trofeului. Recent, COSR a prezentat lotul olimpic de tenis de câmp, în care se afla şi Sorana Cîrstea, de la care ea a lipsit.