De ce a insistat PSD să elimine impozitul pe dividende Unde ajung profiturile obţinute în România?

Consultantul fiscal Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, consideră că eliminarea impozitului pe dividende este o invitaţie pentru a muta profiturile obţinute în România în paradisuri fiscale.

„Despre impozitul zero pe dividende am mai scris: ar trebui să fie zero doar pentru dividende primite de la firme româneşti (şi din UE) plătitoare de impozit pe profit, pentru restul ar trebui să fie 16%”, a scris Biriş pe pagina personală de Facebook.

Fostul secretar de stat din Finanţe consideră că măsura a fost dorită de şefii din PSD pentru a permite transferul legal al banilor din România în par-adisuri fiscale. „Impozitul zero pe dividende este o invitaţie pentru a muta profiturile prin PANAMEA… Este de înţeles şi de ce greii PSD vor neapărat măsura asta: în curând profiturile ascunse prin paradisuri nu vor mai putea fi ascunse, din cauza schimbului automat de informaţii”, a mai scris Biriş.

Ministerul Finanţelor a redactat un proiect de ordonanţă de Guvern prin care urmează să fie modificat Codul Fiscal, principalele noutăţi fiind majorarea semnificativă a accizelor la carburanţi de la 1 septembrie, ceea ce înseamnă că şoferii vor plăti mai mult pentru benzină şi motorină, în timp ce patronii sau acţionarii companiilor nu mai plătesc deloc impozit pe dividende din 2018. (M.C.)