De-acum, salariaţii îşi pot deduce abonamentele de sănătate din sistemul privat

Salariaţii care au încheiat abonamente medicale în sistemul privat de sănătate îşi pot deduce de astăzi, în anumite condiţii, această cheltuială, ceea ce se va traduce prin încasarea unui salariu net ceva mai mare, la final de lună. Cetăţenii sunt încurajaţi să îşi facă abonamente de sănătate în sistemul medical privat. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 a fost introdusă o facilitate în acest sens. Astfel, salariaţii care au abonamente de sănătate la clinici private pot obţine de-acum o deducere a impozitului în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an.

Este vorba despre deducerea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonamente plătite personal de angajaţi.

Există un risc fiscal în legătură cu abonamentele plătite de firmă în numele salariatului. În momentul acesta, majoritatea companiilor consideră aceste servicii cheltuieli deductibile şi nu le impozitează la nivelul angajatului. Există riscul fiscal ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să considere contravaloarea acestor abonamente ca beneficii ale angajatului şi să le impoziteze, deoarece aceste abonamente acoperă servicii medicale oferite gratuit de sistemul public de sănătate.

Practic, pentru a obţine deducerea despre care am vorbit, e nevoie să prezentaţi angajatorului contractul de abonament medical. Acesta va opera scutirea, urmând ca la salariu să primiţi ceva mai mulţi bani. Este vorba despre o sumă lunară maximă de aproximativ 150 de lei la care se poate aplica deducerea. Concret, salariatul ar putea scuti cel mult o sumă de aproximativ 24 de lei pe lună.

Serviciile medicale furnizate sub formă de abonament sunt definite de Legea nr. 95/2006 drept „servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

Până acum, Codul fiscal prevedea deducerea în aceleaşi condiţii doar a primelor de asigurare voluntară de sănătate, prevedere păstrată în continuare. În baza contractului de asigurare voluntară de sănătate, persoana care plăteşte primele are dreptul să primească îndemnizaţia asigurată dacă riscul asigurat se produce.

Aceste asigurări private de sănătate nu trebuie confundate cu abonamentele medicale. În timp ce abonamentele medicale au rolul de prevenţie medicală, asigurările private de sănătate fac referire la serviciile de spitalizare. Cele două pot fi cumulate dacă o persoană are si asigurare, şi abonament, dar deducerea va opera pentru maximum 400 de euro din suma celor două.