Datorii colosale la ADI Salubritate, lăsate de fosta admnistrajie a oraşului Pucioasa

Conducerea Primăriei Pucioasa susţine că fostul primar, Dănuţ Bădău continuă să fie într-o regretabilă eroare în ceea ce priveşte datoriile colosoale pe care le are oraşul către ADI Salubritate . Mai mult, viceprimarul oraşului Pucioasa, Dan Sprinceană a spus că acum, fostul primar nu face nimic alteceva decât să se disculpe pentru greşelile pe care le-a făcut în trecut:

„Noi ştim în momentul de faţă că acest serviciu de strângere a gunoaielor a fost efectuat în oraşul Pucioasa în toţi aceşti ani. Dumnealui nu a dorit ca să avanseze o hotărâre a CL Pucioasa de a promova taxa de habitat şi acest lucru vi-l spun că în acea perioadă eram consilier.Ba mai mult, ne-a lăsat cu oraşul în mizerie, cu gunoaie nestânse, munţi de gunoaie şi vreau ca populaţia să-şi aducă aminte ce ne-a făcut la acel moment fostul edil al oraşului Pucioasa, numitul Bădău Dănuţ. Acel serviciu fiind efectuat , normal, o prestaţie făcută şi asumată de către toată lumea, trebuia evident şi plătită. Dacă face referire că noi datorăm şi că trebuie să dăm injust bani către ADI Salubritate, se înşeală amarnic. Noi datorăm acei bani pentru servicii prestate. ADI Salubritate este o asociaţie care are mai mulţi membrii, că dumnealui nu a vrut să ridice mâna atunci când s-a votat taxa de habitat este ca şi un firicel de nisip într-o găleată. „, a declarat viceprimarul Dan Sprinceană.

Noua administraţie a oraşului Pucioasa se confruntă cu probleme foarte grave de pe urma fostului edil al oraşului, Dănuţ Bădău. După ce ani de zile fosta administraţie a oraşului s-a judecat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Salubritate pentru că nu era de acord cu instituirea taxei de habitat şi nici cu plata acesteia, acum, Primăria Pucioasa este bună de plată pentru că două dintre procese au fost pierdute şi nu mai există nicio cale de atac. În prezent sumele pe care le are de plată Primăria Pucioasa de pe urma admnistraţiei Bădău depăşesc 8 miliarde de lei vechi. Mai sunt de recuperat câteva miliarde de lei vechi şi de la populaţie, pentru că se pare că peste 1700 de oameni s-au sustras de la plata taxei de habitat. Nici cotizaţia la ADI Salubritate nu a fost nici ea plătită din

2011.

„Domnul Bădău nu a făcut nimic altceva decât să se disculpe pentru greşelile pe care le-a făcut în trecut . A început să constate că pierde procesele pe bandă rulantă în tot ceea ce dumnealui întreprinde şi să ştiţi că dacă dumnealui a început să scoată gunoil de sub preş, cu siguranţă gunoiul nu ne aparţine nouă, noii admnistraţii, îi aparţine domniei sale. O să-i demonstrăm, citez”în instanţă ” că acele acţiuni întreprinse de noi sunt corecte şi că acei bani îi datorăm şi că ceea ce datorăm prin hotărâri judecătoreşti îi vom da”, a mai afirmat viceprimarul Dan Sprinceană.

În CL Pucioasa, majoritatea proiectelor sunt votate cu unanimitate

Realitatea în CL Pucioasa este cu totul alta chiar dacă unii încearcă să spună că s-a instaurat dictatura. Viceprimarul oraşului Pucioasa, Dan Sprinceană a ţinut să sublinieze faptul că în CL Pucioasa , majoiritatea proiectelor sunt votate cu unanimitate: „Domnul Bădău este într-o regretabilă eroare, aşa cum a fost timp de 8 ani. A folosit cuvântul dictatorial, referindu-se la faptul că în CL Pucioasa este dictatură. Domnul Bădău a gresit ca întotdeauna, aflăndu-se într-o gravă eroare. În Consiliul Local Pucioasa, conducem cu majoritate şi asta pentru că am avut şansa şi am şansa să fac parte dintr-o echipă câştigătoare. CL Pucioasa este format din 11 consilieri PSD, cinci consilieri PNL şi un independent şi vreau să-i spunc că majoritatea hotărârilor au fost adoptate şi cu votul consilierilor PNL.”, a declarat viceprimarul Dan Sprinceană.

Toalete ecologice din Pucioasa, sunt un gest de normalitate

Viceprimarul Dan Sprinceană nu a ezitat şi i-a transmit fostului edil al oraşului că montarea toaletelor ecologice în diferite zone ale oraşului Pucioasa, este un gest de normalitate. În curând vor fi montate toalete ecologice şi în alte zone ale oraşului, unde sunt necesare. Mai mult, administraşia de la Pucioasa va achiziţiona şi coşuri noi de gunoi, înlocuin-du-le pe cele vechi, care sunt într-o stare deplorabilă şi nu au fost spălate niciodată pe vream fostei admnistraţii:

„Domnul Bădău este într-o regretabilă eroare. Nu am luat încă coşuri de gunoi dar îi promit că o să achiziţionăm cele mai frumoase coşuri de gunoi. Nu le-am luat încă dar vă spun că nu putem sta cu acele jeguri moştenite de la dumnealui, care nu au fost spălate niciodată. În ceea ce privesc toaletele ecologice, sunt şapte toalete ecologice la nivelul oraşului Pucioasa şi prin acest lucru am reuşit să nu mai găsim mizerii rezultate la fiecare colţ de stradă. Îi promit domnului Bădău că o să punem toalete ecologice peste tot în oraşul Pucioasa, acolo unde este nevoie pentru că acesta este un gest de normalitate”, a subliniat viceprimarul Dan Sprinceană.

Pucioasa încearcă să iasă din cenuşa fostei administraţii

Noua admnistraţie a oraşului Pucioasa încearcă cu bani puţini să dea culoare oraşului, însă pe unii îi deranjează. Viceprimarul Dan Sprinceană nu a ezitat să spună că a preluat de fosta adm-nistraţie cel mai prăfuit oraş din România, fără pic de culoare. Prin aceste acţiuni mărunte şi necostisitoare, oraşul Pucioasa capătă culoare: „Am preluat un oraş prăfuit, cel mai prăfuit oraş din România, un oraş cenuşiu. Asta este zestrea pe care ne-a lăsat-o Dănuţ Bădău. Noi am încercat să-l colorăm , am pus o umbreluţă , un steguleţ, am reuşit să aducem un plus oraşului şi să se facă remarcat. Şi dacă această acţiune a fost aplaudă cu siguranţă îl deranjează pe domnul Bădău. Prin aceste acţiuni mărunte şi necostisitoare, o umbreluţă costă câţiva leuţi şi dacă ar sta să înmulţească cu siguranţă suma este mult mai mică decât cele cheltuite de dumnealui pe studii de fezabilitate. „, a subliniat viceprimarul Dan Sprinceană.

Noua conducere a oraşului Pucioasa, primarul Constantin Ana , viceprimarul Dan sprinceană şi city managerul Alin Niţescu sunt decişi să munceacă foarte mult şi să ridice oraşul la standard europene, chiar dacă unii, alţii încearcă să arunce cu noroi.