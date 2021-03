Dăruiţi pentru un zâmbet! Este cea mai îndrăzneaţă provocare lansată de către cei 20 de elevi din clasa a II-a, de la Şcoala Colacu.

O şcoală este puternică, este recunoscută şi este un motor întreg dacă are oameni valoroşi. Oamenii valoroşi au rezultate valoroase şi copii minunaţi.

Dacă îţi iubeşti meseria, pui suflet şi îţi pasă, poţi să faci rai din ce ai.

Da, se poate acest lucru, şi chiar se întâmplă la Şcoala Colacu din Răcari.

Vă prezentăm povestea „Mânuţelor Dibace” din clasa a-II-a, Şcoala Colacu, doamna învăţătoare, Oana Hrehoreşen.

O lecţie importantă de viaţă, în plină pandemie, oferită de „Mânuţele Dibace” din clasa a-II-a, Şcoala Colacu: Solidaritatea, umanitatea şi întrajutorare faţă de cei de lângă noi.

Fără a sta pe gânduri, „Mânuţele Dibace” din clasa a-II-a, Şcoala Colacu, şi doamna învătătoare, Oana Hrehoreşen, au răspuns prezent, la un apel umanitar lansat de TVPARTENER ce avea ca scop susţinerea acţiunilor Asociaţiei Give & Help.

„Dăruiţi pentru un zâmbet”

Concret, cei 20 de elevi din clasa a-II-a, Şcoala Colacu, având învăţător pe Oana Hrehoreşen, au decis să dăruiască aripi şi motiv de a zâmbi altor mânuţe care au cu adevărat nevoie de sprijin.

Să dăruieşti este una dintre cele mai sincere forme de bunătate.

Copiii au nevoie să ştie că magia există, au nevoie să simtă un strop de bucurie în atâta haos, au nevoie să rămână copii într-o perioadă a lui „Nu e voie!” şi „Nu se poate!”

Putem schimba ceva! Tot ce trebuie să facem este să ne pese!

DA! Şi „Mânuţelor Dibace” chiar le pasă de semenii aflaţi în suferinţă!

Nu este important ce dăruim, magia constă în a descoperi că fericirea va purta mereu aceaşi haină şi anume simplitatea.

Concret, toate lucrările pe care le-au realizat săptămâna trecută, la disciplina „Arte vizuale şi abilităţi practice” „Mânuţele Dibace” din clasa a-II-a, Şcoala Colacu, şi doamna învăţătoare, Oana Hrehoreşen, le-au pus într-o expoziţie ce are ca motto ” Dăruiţi pentru un zâmbet”, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspăndirii COVID-19, iar doritorii pot alege orice obiect în schimbul unei donaţii pe care o vor lăsa într-o puşculiţă existentă în zona standului. Din informaţiile pe care le deţinem la acest moment, lucrările „Mânuţelor Dibace” sunt foarte căutate şi au un real succes. Rezultatul acestei expoziţii caritabile îl vom face public în zilele următoare.

„Mânuţele Dibace” din clasa a-II-a, Şcoala Colacu, sunt nişte artişti şi voluntari cu suflet mare

Oana Hrehoreşen nu e un dascăl obişnuit care merge la şcoală, le predă copiilor şi apoi îşi vede de viaţă. Este dascălul care din prima zi la catedră a realizat că aceasta e menirea ei şi dă totul pentru micii învăţăcei pe care vrea să-i facă oameni mari. Ani de zile, a fost profesor de fizică şi a predat la mai multe unităţi şcolare din Dâmboviţa, a devenit educator în Bucureşti şi din septembrie 2020, a primit post titular de învăţător la Şcoala Colacu din Răcari.

De ani buni, face şi voluntariat pentru copiii aflaţi într-o situaţie materială dificilă, dar este şi un înger păzitor pentru copiii greu încercaţi de boală.

Prin VOLUNTARIAT creştem, ne îmbogăţim moral şi sufleteşte, şi asta a reuşit Oana Hrehoreşen să le insufle şi celor 20 de „Mânuţele Dibace” pe lângă tainele scrisului, cititului şi socotitului.

VOLUNTARIATUL ne face mai

buni unii cu alţii, ne face umani.

Fără falsă modestie sau aroganţă, eu cred că învăţătoarea Oana Hrehoreşen şi cei 20 de elevi ai săi de la Colacu au reuşit să facă rai din ce au.