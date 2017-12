Share This





















După cum se ştie, luna Decembrie este una a cadourilor. Cadouri oferite din suflet şi cu multă dragoste celor pe care îi iubim, prin acest gest încercând să le aducem multă bucurie. În apropierea marii sărbători a Naşterii Domnului şi a celui mai iubit sfânt de către copii, Sfântul Nicolae, oameni cu suflet mare şi grijă pentru aproapele lor s-au gândit să facă o bucurie copiilor de la grădiniţele cu program normal Ghimpaţi şi Săbieşti. Astfel, dis-de-dimineaţă, o delegaţie de la Organizaţia Naţională ” Cercetaşii României”, Centrul local Savant Gh. M. Murgoci, Bucureşti, condusă de d-na Ana Gheorghiu, preşedintele centrului local, a sosit în oraşul Răcari. Activitatea „Dăruim cercetăşie, primim bucurie!” este un proiect în cadrul programului „Lumina faptelor bune. 2017”, care îşi propune o serie de fapte bune, iar grupul-ţintă au fost copiii din cele două grădiniţe. Odată ajunşi în grădiniţe, cercetaşii, îmbrăcaţi în uniforma statutară, au avut un dialog prietenesc, degajat şi interactiv cu preşcolarii şi au desfăşurat cu ei câteva jocuri cu caracter cercetăşesc, pliate pe ramura de varstă, „lupişori” şi „castoraşi”. Pentru că au fost cuminţi, s-au jucat frumos şi au permis cercetaşilor să se joace alături de ei, copiii au fost recompensaţi cu dulciuri şi jucării. Pentru că lucrările expuse în fiecare grădiniţă au fost frumoase, cercetaşii le-au oferit preşcolarilor materiale didactice, menite să îi ajute în continuare în activităţile pe care le desfăşoară (creioane colorate, tempera, coli colorate, blocuri de desen, cărţi cu modele de scriere sau pentru dezvoltare personală, plastilină, hârtie creponată, palete pentru pictură, etc.), încurajându-i ca şi pe viitor să lucreze cu sârguinţă şi plăcere, dar şi cu responsabilitate şi, în principal, să îi încurajeze să frecventeze cursurile preşcolare şi şcolare. Fiecare copil a primit şi câte o jucărie „de suflet” donată de un alt copil, care devine astfel o punte de prietenie simbolică între copilul donator şi copilul primitor. Jucăria a fost însoţită şi de câte un pachet individual cu dulciuri (ciocolată, figurine de ciocolată, biscuiţi, napolitane, suc, etc.), care a adus o bucurie de nedescris acestor copilaşi. La activitate au participat, pe lângă cercetaşi, donatori, părinţi ai copiilor implicaţi în cercetăşie, elevi de la Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari, coordonaţi de doamna director adjunct Aurica Alionte, conducerea instituţiei şcolare, dar şi primarul localităţii, Marius Caraveţeanu, care în discursul dumnealui a ţinut să mulţumească tuturor participanţilor pentru această frumoasă manifestare. De asemenea, doamna Ana Gheorghiu, coordonatorul acestui proiect a prezentat faptul că prin activitatea lor cercetaşii oferă exemple de bune practici şi de implicare în comunitate, îndeamnă pe cât mai mulţi să li se alăture în astfel de demersuri, stimulează pe cât mai mulţi la aplecare spre cultură, spre comunitate şi problemele acesteia, duc vestea cercetăşiei şi a Păcii, pun o piatră de temelie la îndeplinirea testamentului lăsat de Părintele Cercetăşiei, Lordul Baden Powell, „Să lăsăm lumea un pic mai bună decât am gasit-o”. În mare parte, etapele de pregătire ale acţiunii au fost organizate de unitatea de exploratori a CL Gh.M. Murgoci, coordonaţi de cercetaşele Andreea Căciulă, Brianna Hornea, Teodora Miu, Ilinca Hriţcu şi Alexandru Popovici. Totul s-a încheiat cu poezii şi cântecele pregătite de cei mici, cu un aplauz cercetăşesc, precum şi cu deviza Cercetaşilor GATA ORICÂND!