DANIEL POPA A SEMNAT ÎN COREEA DE SUD

1 0

Daniel Popa (27 de ani) pleacă de la Chindia în Coreea de Sud, acolo unde a semnat cu Daejon Citizen. Din informațiile GSP, Daejon a plătit clauza de reziliere în valoare de 100.000 de euro, iar Popa a semnat deja cu gruparea din liga secundă sud-coreană un contract pe următoarele două sezonae.

În momentul actual, golgeterul Chindiei a început formalitățile pentru a obține viza și cel mai probabil nu va evolua în meciul pe care trupa antrenată de Emil Săndoi îl va disputa vineri în deplasare cu CSU Craiova.

Pentru Chindia este a doua lovitură primită în această iarnă după ce l-a pierdut și pe Cristi Neguț, transferat de CFR Cluj

Am mai pierdut un jucător cât se poate de important, pe Neguț. Acum, nu este problema mea. Eu mi-l doresc în continuare pe Popa la echipă. Poate și această tevatură făcută în jurul plecării lui să se răsfrângă asupra randamentului pe care îl are. Astăzi a făcut o primă repriză bună, după a fost în scădere și tocmai de aceea l-am schimbat. Este dificil de gestionat o astfel de situație. Eu am mai avut discuții cu el, dar nu cunosc în amănunt ceea ce se va întâmpla

-spunea Emil Sândoi după remiza cu FC Botoșani legat de transferul lui Popa.

Daejon este o formație din Liga a 2-a din Coreea de Sud care a ratat promovarea în prima ligă sezonul trecut după ce a pierdut finala barajului cu Gangwon, 1-0, 1-4.

În momentul actual, Daejon se află pe locul 9 în clasament din 11 după prima etapă disputată în campionat, însă viitoarea echipă a lui Popa a stat în prima rundă a sezonului.