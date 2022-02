DANIEL FLOREA, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU GICĂ HAGI

1 0

Daniel Florea (33 de ani), autorul unicului gol în meciul dintre Farul și Chindia, scor final 0-1, a avut un mesaj special pentru Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor, care a împlinit vârsta de 57 de ani.

Atacantul Chindiei a răpus-o pe Farul în minutul 82, cu o execuție la firul ierbii, cu latul. La final, în timpul interviului, Florea i-a transmis un mesaj special „Regelui” Gică Hagi, cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

„Cred că trebuia să încep prin a-i ura un sincer «la mulți ani», să-i mulțumesc pentru clipele minunate pe care le-am trăit când eram copil. Cu siguranță a fost unul dintre oamenii care mi-au influențat viața, care m-au adus pe făgașul acesta, al fotbalului. Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru România. Tot ce a făcut în viața lui, a făcut la superlativ. La mulți ani, Gică Hagi!”, a spus Florea la microfonul DigiSport.

Și „închizătorul” Marco Dulca, legitimat în trecut la Viitorul (actuala Farul), i-a transmis un mesaj lui Hagi: „Vreau să-i spun «la mulți ani» pe această cale, deși i-am spus și față în față. Ce să facem?, ăsta este fotbalul. Îmi pare rău pentru el, dar mă bucur pentru noi. L-am avut antrenor un an, m-a ajutat foarte mult. Chiar dacă nu am jucat în acea perioadă, am avut multe de învățat de la dânsul, sfaturile lui m-au făcut jucătorul care sunt astăzi”.

Anterior, Dulca spusese că „ne-am mobilizat, formăm un grup mai puternic cu nou-veniții, care sunt jucători foarte buni. În această seară ne-a ieșit tot ce ne-am propus, sperăm ca la fiecare meci să ne iasă la fel”.