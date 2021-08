DANIEL FLOREA, FOC ŞI PARĂ DUPĂ EGALUL CHINDIEI

Chindia a fost aproape de victorie în meciul cu Academica Clinceni, însă golul lui Cascini, din prelungiri, le-a „răpit” două puncte târgoviștenilor. Daniel Florea, care a marcat superb pentru 2-1, a dat declarația serii la final.

„Ca să fac o glumă, am privit cum mi-a furat Cascini șunca din fasole. Ce mai putem să zicem? Asta e, o luăm ca atare, e o lecție din care să învățăm, iar pe viitor trebuie să arătăm mai multă experiență, pentru că suntem o echipă aflată la al treilea an în Liga 1 și, când ai 2-1 în minutul 90, nu trebuie să îți scape printre degete cele 3 puncte”, a spus Florea la final.

Daniel Florea a recunoscut însă că supărarea a fost extrem de mare în vestiar, iar unii jucători au avut de suferit.

„Unii jucători au fost apostrofați în vestiar, nu e un sentiment prea plăcut, dar cine nu muncește, nu greșește. E important să învățăm ceva din finalul acesta de joc, iar pe viitor să și jucăm acele ultime minute, nu doar să așteptăm adversarul.

Dacă ne-am fi păstrat același joc, noi am fi avut cele 3 puncte. A fost o reeditare a meciului trecut, de la Craiova, unde am intrat destul de târziu în joc, dar era cumva normal ca motivația și determinarea lor să fie mai mare decât a noastră, nu aveau niciun punct, nu aveau ce pierde.

Ne-au plecat câțiva jucători importanți, iar acum începe să se lege din nou filosofia ș mentalitatea de care am dat dovadă în sezonul trecut și sunt convins că, pe viitor, vom artăta din ce în ce mai bine”, a explicat Daniel Florea.

După 2-2 cu Academica Clinceni, Chindia rămâne cu o singură victorie în acest sezon, plus 3 remize și două eșecuri. De cealaltă parte, ilfovenii au obținut primul punct în 6 etape.