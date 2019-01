DANI POPA S-AR PUTEA ÎNTOARCE LA CHINDIA

Share This





















Daniel Popa, 24 de ani, poate pleca de la Dinamo pentru suma de 200.000 de euro, iar Chindia Târgovişte, una dintre fostele sale echipe, şi-a manifestat interesul pentru un transfer. Mircea Rednic i-a dat de înţeles că nu se va mai baza pe serviciile sale în partea a doua a Ligii 1. Îndepărtarea atacantului a fost produsă din două motive: randamentul slab pe teren, dar şi viaţa extrasportivă, având mari probleme legate de jocurile de noroc.

Conform db-sport.ro, ultimele detalii legate de viciul său, Popa având datorii de mii de euro către colegi şi cămătari, i-au făcut pe oficialii târgovişteni să dea înapoi.

„Acum câteva zile am vorbit cu el. Vă daţi seama că acum nu mai putem lua vreo decizie, aşteptăm să vedem ce se întâmplă la Dinamo, ce vor hotărî ei după ce vor analiza situaţia. Nu vreau să comentez prea mult în acest moment pe marginea subiectului. Spun doar atât: sunt unii care cum ies din Târgovişte îşi pierd minţile. Aveţi mai multe exemple, chiar în ultima vreme”, a spus preşedintele Marcel Ghergu, care s-a referit, cel mai probabil, la Denis Ispas. Fundaşul s-a despărţit cu scandal de Chindia, în februarie 2018, iar acum evoluează pentru Dunărea Călăraşi.

Daniel Popa a dat de băut la toată comuna

Pe vremea când juca pentru Chindia, Daniel Popa a fost în prim-planul unui episod incredibil. După ce a reuşit un hat-trick, echipa lui avea şanse să ajungă la barajul pentru Liga 1.

Totuşi, în aceeaşi zi, UTA şi-a câştigat şi ea meciul, astfel că şansele Chindiei s-au redus la zero, echipa din Dâmboviţa terminând pe locul 3 campania. Totuşi, asta nu l-a oprit pe Popa să pună mâna pe telefon şi, de faţă cu toată lumea, să anunţe că „dă de băut la toată comuna”. Vârful nu ştia în acel moment că cele 3 goluri nu au contat decât pentru statistică.

Pietroşiţa, locul unde s-a născut Popa, are o populaţie de 2.000 de oameni, dar vârful a avut noroc. Doar 40 de bărbaţi l-au aşteptat la barul din localitate.

„Mă surprinde acest articol. Eu nu am intrat niciodată într-un cazino ca să joc şi nu am vreo datorie la cineva din această cauză. Legat de meciul cu Craiova, a fost opţiunea lui nea Mircea Rednic să nu mă includă în lot”, a afirmat Daniel Popa, după primul articol publicat de digisport.ro.

Daniel Popa a fost cumpărat de Dinamo de la Chindia Târgovişte, în 2016, împrumutat apoi la Botoşani. În 2017 s-a întors la echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare şi în ciuda faptului că în acest sezon a intrat în 18 jocuri, a dat un singur gol şi trei pase decisive. Înainte să ajungă la FCM Târgovişte, club de la care a fost adus la Chindia, Popa a evoluat şi pentru Atletic Fieni.

Chindia ocupă în acest moment poziţia a cincea în Liga a 2-a, la două puncte în spatele liderului. Sursa: Digisport.ro.