DANI POPA S-A ÎNTORS LA DINAMO În lotul „câinilor” se mai află un dâmboviţean. Laurenţiu Corbu şi Popa se pregătesc sub comanda lui Vasile Miriuţă

Revoluţie în Ştefan cel Mare. Vasile Miriuţă a tras linie şi, după ce s-a consultat cu cei din staff-ul administrativ al lui Dinamo, a decis să renunţe la patru jucători. Bokila, Rivaldinho, Oliva şi Ionuţ Şerban sunt liberi să îşi caute echipe, scrie digisport.ro

Clubul din Ştefan cel Mare are ca obiectiv calificarea în play-off, însă pentru ca aceasta să se transforme într-un ţel realizabil e nevoie de întăriri. Mai ales că Miriuţă pare decis să taie în carne vie.

Conform colegilor de la Fotbal Club, tehnicianul „câinilor” a primit undă verde să remanieze lotul. Astfel, după ce a cântărit atent cât de mult au ajutat fotbaliştii echipa în perioada în care el a fost la cârmă, antrenorul a hotărât că Bokila, Rivaldinho, Oliva, şi lonuţ Şerban nu mai intră în planurile sale.

Acestora li s-a transmis că sunt liberi să îşi caute echipă, clubul neavând vreo pretenţie pentru cedarea lor.

Decizia lui Miriuţă surprinde oarecum, cel puţin în ceea ce priveşte jucătorii din compartimentul ofensiv. E adevărat, Bokila a fost o mare dezamăgire, fiind complet nepregătit fizic, şi marcând un singur gol în tricoul alb-roşu. În plus, salariul lui era unul extrem de mare, astfel că îndepărtarea lui poate avea acoperire.

În schimb, Rivaldinho părea o variantă de rezervă bună pentru „câini”, el adunând în acest sezon nu mai puţin de 19 partide (3 goluri marcate). Adus la dorinţa lui Mutu, fostul director general al clubului, băiatul lui Rivaldo nu l-a impresionat deloc pe Miriuţă. Potrivit digisport.ro, tehnicianul îşi doreşte jucători bătăioşi, cu forţă, iar brazilianul nu se încadrează deloc.

„Are mari calităţi, o să vedeţi ce va realiza Rivaldinho în sezonul viitor, după ce va face pregătirea de vară”, spunea Mutu în primăvară. Sud-americanul nu a convins şi acum e liber să caute altă provocare.

Despărţirea de cei doi indică faptul că Nemec ar putea continua în Ştefan cel Mare până în vare, deşi s-a pus problema ca el să semneze de acum cu o altă echipă, astfel încât Dinamo să obţină şi o sumă de bani din transfer.

De asemenea, s-a întors Popa, împrumutat la Botoşani, fotbalist care va ajuta atacul şi în care Miriuţă are încredere mare. E foarte posibil însă ca Miriuţă să aibă garanţii că oficialii vor achiziţiona un vârf, astfel încât iminentele plecări ale lui Bokila şi Rivaldinho să nu determine o criză de efectiv.