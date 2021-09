DANI POPA, OPTIMIST ŞI DUPĂ RATAREA PENALTY-ULUI CU FC ARGEȘ

Partida dintre FC Argeș și Chindia, din etapa a 10-a a Ligii 1, s-a încheiat nedecis, 0-0. Daniel Popa (26 de ani), atacantul dámbovițenilor, a ratat șansa de a înscrie al patrulea său gol al sezonului.

În minutul 25, centralul a arătat punctul cu var, iar Chindia a avut ocazia de a deschide scorul. Daniel Popa a fost însă ghicit de portarul Croitoru, iar tabela a rămas nemodificată pánă la finalul celor 90 de minute.

„Două puncte pierdute. Dacă eram mai atent și mai concentrat, poate reușeam să marchez din penalty. De data asta am ratat, sper ca data viitoare să le bag banii la băieți și să luăm cele trei puncte. Sincer, eu nu executam în stilul ăsta, nu știu ce a fost în capul meu pe moment, dar la următorul penalty o să bat cum băteam înainte.

Am încredere în mine și sunt sigur că o să marchez. Aștept următorul meci, vreau să marchez și să demonstrez că astăzi a fost un incident că am ratat. Cánd am jucat la Dinamo, i-am bătut de multe ori (n.r. – pe FCSB, următoarea adversară a Chindiei)”, a spus Daniel Popa, la finalul jocului din Trivale.