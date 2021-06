DANI POPA: „NOI MERITAM SĂ JUCĂM FINALA BARAJULUI”

Chindia Târgovişte a ratat ocazia de a juca finala barajului pentru Conference League, după ce a pierdut în faţa viitorului, scor 2-3.

Echipa lui Emil Săndoi a deschis scorul, dar constănţenii au întors soarta meciului şi au marcat golul câştigător cu 5 minute înainte de final. La sfârşitul partidei, jucătorii de la Chindia au spus că meritau să joace finala.

„Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm, mi-aş fi dorit foarte mult să ne calificăm, dar artât am putut.Trebuia să câştigăm, pentru că în campionat ne-au bătut o dată şi am făcut două egaluri şi în această seară era rândul nostru. A fost un sezon foarte bun, dar putea să fie şi mai bun. Meritam să jucăm o finală noi şi Sepsi”, a spus la sfârşitul meciului Daniel Popa.

„După gol am avut aşa o cădere inexplicabilă a noastră. Am început să cedăm teren şi au venit peste noi, ne-au egalat la o fază fixă. Acum, pe final, s-a scris soarta la acea nesincronizare, în care am participat şi eu.

Nu cred că au avut mai mult noroc. Eu cred că a fost un joc echilibrat, pe alocuri aşa am dominat noi la început, apoi ei, iar noi. Au fost mai inspiraţi poate la acele faze în faţa porţii şi soart ameciului s-a scris în favoarea lor”, a spus Celea.

Celea a vorbit şi despre presupusul interes al FCSB-ului pentru el.

„Sunt la final de contract, aşa nişte zvonuri am auzit şi eu, că aş fi pe o listă, dar nimic concret, habar nu am şi m-am concentrat pe finalul acesta de sezon şi o să văd ce oferte voi avea. Prima variantă probabil este Chindia, pentru că mi-a întins o mână şi cu siguranţă aşa trebuie să privesc şi eu şi vom vedea ce va fi.

Cu siguranţă orice jucător îşi doreşte să meargă cât mai sus, să se bată la trofee, la campionate, dar nu ştiu, vedem ce va fi în perioada următoare şi voi alege ce va fi cel mai bine pentru mine”, a spus Daniel Celea.