Dâmboviţenii trebuie să fie prudenţi în aceste zile caniculare

Share This





















Începutul de săptămână ne aduce temperaturi destul de ridicate şi în judeţul Dâmboviţa .Pentru ca distracţia să nu fie umbrită de producerea unor evenimente nedorite, care ar putea pune în pericol viaţa, bunurile materiale şi mediul înconjurător, I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa recomandă cetăţenilor care doresc să se relaxeze la un grătar în aer liber, turiştilor şi amatorilor de drumeţii montane să respecte următoarele măsuri preventive:

Pentru turiştii cazaţi la cort (în campinguri):

” Nu amplasaţi corturile decât în spaţiile special destinate;

” Respectaţi regulile de prevenire a incendiilor afişate;

” Păstraţi curăţenia şi ordinea în zona de campare. Orice neregulă observată va fi anunţată imediat administraţiei campingului;

” Focul deschis este interzis pe teritoriul campingului;

” Nu faceţi focul la mai puţin de 100 metri de pădure, stuf/papură şi în condiţii de vânt;

” Atunci când faceţi focul în spaţiile special amenajate, supravegheaţi permanent arderea. La plecare stingeţi focul şi asigu-raţi-vă că acesta a fost stins complet; ” Nu lăsaţi copiii să se joace cu focul; ” Nu aruncaţi resturi de ţigări la întâmplare. Acestea pot aprinde vegataţia uscată sau alte materiale combustibile; ” Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiilor electrice pentru alimentarea receptorilor electrici; ” Nu folosiţi butelii/aragaz de voiaj cu defecţiuni. Nu gătiţi în imediata apropiere a cortului;

” Nu parcaţi autovehiculele decât în spaţiile special destinate. Nu blocaţi căile de acces;

” Anuntaţi în cel mai scurt timp incendiile pe care le observaţi la 112.

Pentru turiştii cazaţi la unităţile hoteliere:

” La cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitaţi de la recepţie/administrator informaţii referitoare la modul de comportare şi de anunţare în timp util, în caz de incendiu, precum şi de asigurare a salvării în condiţii de siguranţă pe căile de evacuare. După ce v-aţi cazat, citiţi Planul de evacuare şi instrucţiunile stabilite de administraţia hotelului (afişat în fiecare cameră şi pe holurile de acces corespunzătoare fiecărui palier); ” Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat administraţia hotelului. Nu folosiţi aparate electrice personale neomologate; ” Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile;

Pentru cetăţenii care rămân acasă, în special pentru cei

din mediul rural, I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa face următoarelerecomandări preventive:

o în perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă; o restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări ce creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive; o asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje ce conţin lichide inflamabile sau gaze lichefiate sub presiune;

o supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora cu focul;

Referitor la utilizarea focului deschis în gospodăriile proprii: o este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt;

o este interzisă utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, plante furajere etc.); o se va asigura supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; o asigurarea la locul arderii a mijloacelor şi materialelor pentru o eventuală stingere a focului (rezervor cu apă, stingător, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;

Sfaturi utile pentru prevenirea cazurilor de înec

Având în vedere temperaturile ridicate, poliţiştii din Dâmboviţa le recomandă cetăţenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate şi să acorde o mare atenţie copiilor.

Fiţi prudenţi şi nu vă puneţi în pericol viaţa!

Scăldaţi-vă numai în locuri special amenajate întrucât într-un bazin necontrolat puteţi nimeri în gropi adânci, albia poate fi nămoloasă, cu plante, pietre.

De asemenea, există riscul ca în râu să fiţi surprins de curenţii repezi de apă, cu vârtejuri – situaţii ce pot provoca traume, accidente sau chiar moartea.

Supravegheaţi comportamentul copiilor în apă, nu uitaţi că ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane adulte.

în cazul în care nu stiţi să înotaţi, nu intraţi în apă.

Nu vă scăldaţi în stare de ebrietate sau după lăsarea întunericului.

înotând, nu treceţi dincolo de pistele de interzicere, nu vă apropiaţi de mijloacele plutitoare, nu vă urcaţi pe geamanduri sau alte obiecte de protecţie.

Nu plonjaţi de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, nu practicaţi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaţi semnale false de alarmă.

Nu folosiţi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scânduri.