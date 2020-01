DÂMBOVIŢENII CORBU ŞI POPA, PREZENŢI LA REUNIREA LOTULUI LUI DINAMO

Share This





















Ante Puljic, Filip Mrzljak, Slavko Perovic, Mattia Montini şi Armindo Brito au fost învoiţi şi se vor alătura lotului abia zilele următoare, însă cei mai mulţi dintre fotbaliştii lui Dinamo au fost prezenţi la primul antrenament al anului.

Jucătorii lui Dinamo prezenţi la reunire:

” Ricardo Piscitelli, Cătălin Straton, Ştefan Fara, Mihai Eşanu (portari)

” Laurenţiu Corbu, Gabriel Moura, Denis Ciobotariu, Mihai Popescu, Andrei Sin, Levent Oltay, Linas Klimavicius, Florin Bejan (fundaşi)

” Diego Fabbrini, Deian Sorescu, loan Filip, Ricardo Grigore, Ahmed Bani, lonuţ Şerban, Alexandru Răută, Mamoutou NDiaye, Roberto Strechie, Alin Lazăr, Andreas Mihaiu (mijlocaşi)

” Daniel Popa, Mihai Neicuţescu (program recuperare), Robert Moldoveanu (atacanţi)

Programul lui Dinamo:

Dinamoviştii şi-au stabilit deja programul pentru perioada următoare, dar şi pentru stagiul de pregătire care va avea loc înainte de reluarea campionatului.

Pe 10 ianuarie, „câinii” vor efectua vizita medicală, iar pe 13 ianuarie jucătorii, împreună cu staff-ul, vor pleca în Benahavis, Spania, pentru un stagiu de pregătire care va dura 10 zile.

Dinamo va avea parte de patru meciuri amicale, după cum urmează:

” 15 ianuarie: Dinamo Bucureşti vs Dynamo Dresda (Germania 2, locul 18)

” 18 ianuarie: Dinamo Bucureşti vs Bochum (Germania 2, locul 14)

” 20 ianuarie: Dinamo Bucureşti vs Osijek (Croaţia 1, locul 4)

” 22 ianuarie: Dinamo Bucureşti vs Krasnodar (Rusia 1, locul 2)