DÂMBOVIŢEANUL TĂNASE, UNUL DINTRE CEI MAI BUNI FOTBALIŞTI AI ROMÂNIEI

Florin Tănase (22 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai roş-albaştrilor, în prima parte a sezonului, dar nu este încă la 100% din potenţialul său. Despre forma de moment a mijlocaşului a vorbit şi Florin Bratu, selecţionerul naţionalei U18 a României.

„L-am văzut pe Tănase în meciul împotriva Olandei, pe Arena Naţională, şi am observat că a avut probleme în duelurile unu contra unu cu adversarul, din punct de vedere al forţei. Aici, la nivel internaţional, sunt probleme. Dar, nu e vorba numai despre el. Şi eu am avut probleme, şi alţi jucători români au probleme atunci când dau peste adversari de top”, a spus Florin Bratu, invitat în studioul emisiunii „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Fostul atacant a mai spus că Tănase mai trebuie să acumuleze masă musculară pentru a fi capabil să facă faţă şi unor astfel de dueluri. „Cât despre perioada de acum, Tănase este într-o revenire de formă, într-o dispoziţie bună, dar mai are nevoie de puţină cărniţă, cum spunem noi. Florin Tănase este un fotbalist decisiv, un atacant cu execuţii de careu, un fotbalist pe care şi l-ar dori orice echipă, dar trebuie să mai lucreze”, a mai adăugat Florin Bratu, la Digi Sport.

Florin Tănase e cel mai bun jucător din Liga 1 în luna decembrie. Dennis Man, jucătorul căruia Gigi Becali i-a făcut o clauză imensă, de 50 de milioane de euro, a ieşit pe primul loc în etapa a 22-a, la Fotbalistul lunii, anchetă realizată de Digi Sport. El a fost urmat de trei jucători clasaţi la egalitate, astralul Alexandru loniţă II şi oltenii Alexandru Mitriţă şi Alexandru Băluţă. Pentru Dennis n-a fost suficient însă pentru victoria în clasamentul general din decembrie, care i-a revenit căpitanului FCSB-ist Florin Tănase.