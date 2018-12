DÂMBOVIŢEANUL TĂNASE, CRITICAT DE FANII FCSB

Share This





















Florin Tănase a înscris primul gol al FCSB-ului din meciul cu Viitorul Constanţa, scor 2-0, în etapa a 19-a din Liga 1 Betano, dar decarul a fost criticat de fani la finalul duelului care a avut loc pe stadionul „Nicolae Dobrin”.

„Peluza Roş-Albastră” a postat un mesaj pe pagina oficială de Facebook, iar ultraşii au comentat în legătură cu evoluţia vicecampioanei României. Parcă se vede că atunci când se vrea nu ne poate sta cineva în cale. Am jucat o repriză secundă excelent, ne-am creat foarte multe ocazii de gol, am şi marcat (doar) un gol şi nu am dat vreo şansă Viitorului.

Diferenţa de valoare dintre STEAUA şi Viitorul este enormă, atunci când se vrea. (…) MORAIŞ ŞI FILIP au fost imperiali, au jucat fără greşeală. Coman îşi revine şi el, un joc bun, deposedări, intrări la sacrificiu, Tănase….ratează mult, ceva de neînţeles.

Jucaţi cu aceeaşi dăruire în ultimele 2 jocuri din acest sezon şi primul loc va fi al nostru.