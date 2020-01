DÂMBOVIŢEANUL MIHĂILĂ POATE PLECA DE LA CSU CRAIOVA

Share This





















Fostul antrenorul al echipei Universitatea Craiova, Emil Săndoi, ştie unde se poate transfera noua senzaţie a fotbalului din Oltenia, Valentin Mihăilă.

Emil Săndoi ştie unde se poate transfera Valentin Mihăilă: „Noi nu putem să ne acomodăm în campionatele din Top

5”

„E un jucător foarte tânăr, de mare perspectivă, care poate să explodeze şi să valoreze mult mai mult. Nu ştiu dacă poţi să-l vinzi cu sume astronomice din

campionatul nostru”, a declarat Emil Săndoi despre un eventual transfer al lui Valentin Mihăilă.

„Din păcate pentru noi nu putem să ne acomodăm în campionatele din Top 5 direct din campionatul nostru. Cred că ne trebuie o treaptă de transfer mai departe într-un campionat mediu”, a mai spus Săndoi la Telekom Sport.

„Acum nu va juca dacă ajunge în Italia sau Anglia”

„Eu cred că în momentul de faţă Universitatea Craiova nu-l va vinde în

România. Nu cred că va vinde Craiova la Steaua şi nici în România nu cred că va vinde”, este de părere fostul selecţioner al naţionalei de tineret.

„Ca să joace acum în Italia sau în Anglia, cu părere de rău vă spun, e foarte greu. Acum nu cred că va juca dacă se va transfera într-unul dintre aceste campionate”, a afirmat Emil Săndoi pentru Fanatik.ro

„Explozia pe care o are Mihăilă nu o văd decât în Top 5 din Europa”

„El nu are o experienţă deosebită, este un copil. Explozia pe care o are Mihăilă nu o văd decât în Top 5 din Europa, nu o văd în alte campionate”, l-a mai lăudat tehnicianul pe atacantul Universităţii Craiova.

„Şi cu Ivan s-a întâmplat acelaşi lucru. Eu am spus de la început, campionatul Rusiei, chiar dacă nu face parte din primele campionate ale Europei, este un campionat foarte greu pentru jucătorii români”, a încheiat Emil Săndoi.

Becali a oferit 5 milioane de euro pentru Mihăilă

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a dezvăluit că a încercat să îl transfere pe Valentin Mihăilă, fotbalistul U21 care a impresionat la Universitatea Craiova în sezonul 2019 – 2020. Mai mult, latifundiarul din Pipera a anunţat că a oferit 5 milioane de euro în schimbul acestuia.