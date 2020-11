DÂMBOVIŢEANUL MIHĂILĂ CÂŞTIGĂ O AVERE LA PARMA

Valentin Mihăilă (20 de ani), jucător originar din Finta (Dâmboviţa), a fost transferat de Parma pentru 8.500.000 de euro la începutul lunii octombrie, dar nu a debutat încă în Serie A.

Giovanni Becali a dezvăluit suma pe care o câştigă internaţionalul român la noua echipă, dar a anunţat şi când acesta va debuta.

„Am vorbit cu cei de la Parma, pentru că trebuiau să-i plătească băiatului banii pe octombrie. Şi am vorbit cu americanul ăsta, care e patron.

Trebuiau să-i achite 60.000 de euro pe lună. Păi, are 630.000 de euro net pe sezon. La Craiova avea 3.000 de euro!”, a dezvăluit Becali, la Digi Sport Matinal.

Agentul de jucători a povestit şi cum era să pice transferul fotbalistului din cauza unei pub-

algii.

„Dacă nu aveam oameni de-ai mei pe acolo, îl împachetau şi-l trimiteau acasă. La vizita medicală l-au găsit cu pubalgie. M-au întrebat ce facem. Am stat de vorbă cu ei, le-am spus că are 20 de ani, că este o investiţie.

L-au dus la Munchen, cu doctorul, a doua zi l-au operat, după care a treia zi l-au adus acasă. Mâine sau poimâine va scoate firele, iar la finalul lunii cred va debuta”, a mai spus Giovanni Becali, la Digi Sport.

Ioan Becali a povestit şi cum a ajuns Mihăilă să semneze cu Parma.

„Pregătisem din vară transferul. Un scouter care lucra în China, pe care-l ştiu din anii 90, prieten cu mine, mi-a spus, la un moment dat, că a ajuns la Parma. El era şef-scouter acolo. Şi m-a întrebat dacă ştiu de un puşti extrem de talentat din România, Valentin Mihăilă.

Eu nu-l aveam semnat pe Mihăilă. Nu avea contract cu nimeni, era puşti, nu-l lăsau părinţii. În momentul în care ne-am pus de acord cu italienii, i-am spus lui Mihăilă că trebuie să parafeze şi cu noi şi a semnat pe 5 ani”, a mai spus loan Becali, la Digi Sport.