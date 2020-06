DÂMBOVIŢEANUL MIHĂILĂ, ATRAS CU OFERTE TENTANTE

Share This





















Titular în naţionala de tineret, atacantul echipei lui Cristiano Bergodi a devenit un fotbalist interesant pentru multe formaţii puternice din campionatele tari, iar impresarii încearcă să-l convingă pe Mihai Rotaru, finanţatorul echipei oltene, să-l lase să plece în străinătate.

Într-o perioadă în care s-au vehiculat mai multe piste pentru spectaculosul fotbalist – Cagliari, trupa lui Walter Zenga, sau chiar Liverpool, Valentin Mihăilă, un admirator al brazilianului Neymar, poate ajunge în Primera Division.

Antena Sport susţine că internaţionalul Under 21 are ofertă din Spania, iar Rotaru încearcă să-l readucă pe Vladimir Screciu.

Pe de altă parte, noul antrenor, Cristiano Bergodi, un tehnician care a reuşit să scoată cea mai bună versiune din jucătorii tineri, la FC Naţional, Steaua sau Rapid, nici nu concepe să-l piardă pe atacantul care-l poate ajută să se bată la titlu în Liga 1.

În urmă cu două luni, Mihăilă, cu francheţe dezarmantă, spunea că nu crede că echipa sa mai poate lua titlul în acest sezon, dar fotbalistul promitea că nu va pleca la altă formaţie până când nu va cuceri trofeul Ligii 1 alături de craioveni.

„Poate câştigăm campionatul la anul. Oricum, nu plec din Bănie în străinătate fără titlu”, au fost cuvintele lui Mihăilă pentru Oltenia TV.

Într-o intervenţie la Digi Sport, Mihăilă a dezvăluit grupul de mari fotbalişti care-l inspiră.

Cel mai mult mă uit la Neymar, îmi place jocul lui foarte mult, dar îmi este greu să fac ce face el, driblingurile lui, schemele lui pe lângă adversar. Mi se pare incredibil.

Stilul lui Ronaldinho la fel. Robinho îmi plăcea foarte mult. Şi acum mă uit la driblingurile lui.Sunt jucători foarte mari de la care încerc să mă inspir cu câte ceva.

Mă uit înainte de meciuri la clipuri cu ei, dar nu am calitatea lor, aşa că încerc să fac cu calitatea mea şi sper să îmbunătăţesc pe viitor”.