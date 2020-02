DÂMBOVIŢEANUL MIHĂILĂ, APROAPE DE TRANSFERUL VIEŢII

Share This





















Valentin Mihăilă e considerat de un scouter al federaţiei italiene potrivit pentru un transfer la Ajax, Lazio ori Sevilla. „Driblează, e devastator în progresie şi abil în demarcările în careu”, îl caracterizează Andrea Ervigi, în Tuttosport, pe mijlocaşul de 20 de ani.

Valentin Mihăilă nu impresionează doar în Liga 1, dar atrage şi atenţia scouterilor europeni. Unul dintre cei acreditaţi la federaţia italiană şi angajaţi într-o echipă de patru de Tuttosport să observe talentele din toată lumea i-a făcut portretul mijlocaşului de 20 de ani al Universităţii Craiova: „Există un nou Federico Chiesa de România şi creşte la mai mult de o mie de kilometri de Florenţa, în România, la Universitatea Craiova, acelaşi club de unde a plecat Cristian Chivu. Pe rampa de lansare se află acum o extremă stânga născută în 2000”, scrie în cotidianul torinez Andrea Ervigi, 32 de ani, ce l-a urmărit insistent pe internaţionalul U21.

„NU-L MAI POŢI AJUNGE DACĂ PRINDE VITEZĂ!”

„E o aripă de picior drept. Joacă preponderent în stânga, dar poate fi folosit şi pe extrema opusă. Este un fotbalist dinamic. Principalele calităţi ale lui Mihăilă sunt viteza şi explozia. Îmbină fantastica progresie cu viteza şi reactivitatea. Dacă

sprintează, cu ori fără minge, nu-l mai ajungi! Are şi tehnică bună, şi dribling, care îi permit să fie eficace pe spaţii mici. Uneori îşi dă balonul în faţă provocând adversarii la dueluri în viteză, în alte cazuri caută triunghiuri cu un coleg pentru atacurile în profunzime”, îl caracterizează Ervigi.

„ŞUT EXCELENT ŞI TIMING”

Scouterul italian a descoperit şi specialitatea olteanului: „Îi place să plece din stânga spre centru pentru a ajunge la finalizare cu dreptul, piciorul de bază. Aşa îşi pune cel mai bine în valoare atuurile. Poate juca şi pe dreapta, astfel ajunge mai natural să centreze şi ameninţă mai puţin poarta. Câteodată a fost utilizat ca al doilea vârf, însă e un pic sacrificat în acel rol. Mihăilă are şut excelent de la distanţă şi e foarte abil în a urmări acţiunea care se dezvoltă pe flancul celălalt, ca să închidă faza demarcându-se cu un timing bun la prima sau a doua bară. E aripă ideală pentru 4-3-3, 4-2-3-1 ori 4-1-4-1”, sună recomandarea italienilor.

DEFECTE: MASA MUSCULARĂ

ŞI COMPORTAMENTUL

Nu au fost trecute cu vederea defectele lui Mihăilă, nici capitolele la care mai are de lucrat: „E puţin slăbuţ la nivel

fizic şi sigur are nevoie să crească în masă musculară. Şi să-şi îmbunătăţească aportul defensiv! Trebuie să-şi controleze anumite comportamente. Are momente în care primeşte cartonaşe pentru unele proteste evitabile. Dar vorbim despre un jucător de 20 de ani cu potenţial indubitabil, un talent ce necesită să mai fie lucrat un pic. Pe termen scurt, mi-l imaginez pe român în echipe ca Lazio, Ajax sau Sevilla”.

„Mihăilă este unul din diamantele cele mai preţioase ale campionatului românesc. Joacă la naţionala Under 21 pregătită de fostul atacant al Fiorentinei, Mutu, dar sigur va face pasul către prima reprezentativă” – Tuttosport, cotidian italian

„Ar putea fi o investiţie de viitor pentru cluburi ca Juventus şi Bayern, dar în acel caz ar avea nevoie de un an de împrumut la formaţii de tipul Parma ori Sassuolo, unde să evolueze cu mai multă continuitate” – Tuttosport, cotidian italian

NOTELE SCOUTERULUI