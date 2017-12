Dâmboviţeanul Dani Popa poate reveni la Dinamo. Miriuţă îl vrea cu orice preţ „Eu mi-l doresc. Îl putem lua chiar dacă se opune Botoşaniul.”

Share This





















Tehnicianul lui Dinamo, Vasile Miriuţă, a anunţat că şi-l doreşte pe Daniel Popa din iarnă sub comanda sa chiar dacă Adam Nemec rămâne la echipă. Conform înţelegerii, Dinamo ar trebui să achite către FC Botoşani o clauză pentru ca jucătorul să revină la club înainte de expirarea împrumutului, aceasta fiind de 10.000 de euro. „Singurul jucător pe care îl putem lua dintre cei împrumutaţi este Daniel Popa. Eu mi-l doresc. Îl putem lua chiar dacă se opune Botoşaniul. Şi el vrea să se întoarcă. Nu ştiu cât este suma (n.r. – pe care ar trebui să o plătească pentru a-l aduce înapoi). E un jucător care îmi place, şi dacă nu pleacă Nemec mi-l doresc, pentru că este nevoie de concurenţă”, a declarat Vasile Miriuţă la Digi Sport.

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a recunoscut că Dinamo poate să-l ia fără probleme pe Popa în această iarnă însă crede că dacă jucătorul va rămâne la Botoşani până în vară, „alb-roşii” ar avea mai mult de câştigat. „Daniel Popa este numărul unu în atacul nostru şi la Botoşani are şansa să joace meci de meci şi să devină mai puternic. Dacă Dinamo îl vrea însă, poate să-l ia pentru că aceasta este înţelegerea”, a declarat Valeriu Iftime.

Venit în vară la FC Botoşani sub formă de împrumut de la Dinamo, Daniel Popa nu a avut cifre spectaculoase. Fotbalistul a reuşit sub comanda lui Costel Enache să înscrie doar un singur gol în cele 20 de meciuri în care a fost folosit în Liga I. Daniel Popa a fost integralist doar în trei meciuri.