DÂMBOVIŢEANUL BOGOI SUSŢINE CĂ CEI DE LA PANDURII I-AU FALSIFICAT SEMNĂTURA

Antrenorul celor de la Pandurii Lignitul Tg. Jiu, Adrian Bogoi, susţine că nu ştia nimic de acordul de reeşalonare a datoriilor către el, prezentat de club la Comisia de Apel de licenţiere, document pe baza căruia gruparea gorjeană a obţinut în extremis dreptul de a evolua în Liga 2.

Urmează să se reanalizeze cazul din perspectiva noului document trimis de Bogoi prin care acesta susţine că nu a semnat acel act de reeşalonare a datoriilor. Dacă se va dovedi că este vorba despre un fals, va fi respins dosarul de licenţiere al clubului, iar Pandurii va fi retrogradată!

„Într-adevăr a fost comunicat către FRF un înscris prin care domnul Bogoi Adrian Lau-renţiu contestă semnătura sa pe documentul intitulat „Tranzacţie” şi prezentat de către clubul CS Pandurii Lignitul Targu Jiu în faţa organismelor jurisdictionale ale FRF.

În temeiul acestui înscris, FRF a decis să formuleze cerere de revizuire a hotărârii pronunţate de Comisia de Recurs a FRF. În încheiere, având în vedere că cererea de revizuire formulată de FRF este pe rolul organismului jurisdicţional competent nu putem oferi niciun fel de detalii cu privire la modalităţile în care dosarul respectiv poate fi soluţionat de către comisiile FRF”

FRF, pentru GSP.ro

Marin Condescu, fostul preşedinte al Pandurilor, spune că „Deşi nu mai am nicio funcţie oficială în club, am avut o discuţie cu Bogoi. El a făcut o treabă foarte bună aici. Mi-a spu că e de acord cu reeşalonarea datoriilor o dacă i se dă o parte de bani. De aceea, eu am împrumutat clubul cu 10.000 de lei, bani care i-au fost viraţi lui Bogoi. Dacă spune ca nu a semnat acel acord, de ce nu a refuzat acei bani?”, a declarat Marin Condescu,

Situaţie explozivă în Liga 2, care, în acest sezon are un număr impar de echipe, 21. Ultima acceptată, Pandurii Lignitul Tg. Jiu, care a obţinut licenţa abia la Comisia de Apel, după ce iniţial îi fusese refuzată, din cauza unor datorii, e în pericol de a fi retrogradată. E pe ultimul loc în Liga 2, cu zero puncte, disputând până acum două jocuri, ambele încheiate cu înfrângeri, 1-2 cu Rapid şi 0-5 cu Turris.

Datorii de 90.000 de lei către tehnician

Pentru a primi licenţa de Liga 2, Pandurii Lignitul Tg. Jiu, aflat în insolvenţă din 2016, trebuia să facă dovada că nu mai are datorii sau că le-a reeşalonat de comun acord cu creditorii. Printre altele, avea să-i dea antrenorului Adrian Bogoi restanţe de 90.000 de lei. Clubul gorjean a prezentat la Comisia de Apel un document de reeşalonare a acestei restanţe, semnat şi de tehnician, reuşind astfel să ia licenţa. Numai că Adrian Bogoi a aflat şi a solicitat celor la FRF să vadă şi el respectivul acord. La primit şi susţine că nu a semnat niciodată acest document. Mai mult, el a trimis la FRF şi o declaraţie oficială în care precizează acest fapt, dar, deşi au trecut mai bine de două săptămâni de atunci, nu mai ştie nimic de caz.

Au să îmi dea salariile pe doi ani”

Adrian Bogoi povesteşte: „Eu am semnat un contract de antrenor principal al echipei de seniori de la Pandurii pe perioada decembrie 2017 – iunie 2020. De atunci, am neplătite salariile pe doi ani. Ne-au mai tot dat frânturi când şi când, ba câte o primă, ba o fracţie de salariu. Am tot sesizat asta conducerii, administratorului judiciar Marin Golea, dar nu a luat măsuri.

În septembrie 2019, mi-am dat demisia, pe care ei iniţial mi-au acceptat-o, dar ştiind că trebuie să îmi plătească şi restanţele, s-au răzgândit şi voiau să mă trimită la juniori, să antrenez o echipă de 10-11 ani. Normal că nu am fost de acord să mi se modifice unilateral contractul. Dar ca să semnez un alt angajament, aveam nevoie de o decizie finală de la comisiile FRF. Totul s-a prelungit foarte mult, inclusiv din cauza pandemiei şi abia acum, în iunie, mi-a venit soluţia că sunt liber să semnez cu o altă echipă”.

„Nu vreau să le fac rău, dar să mă plătească!”

Bogoi mai spune că „atunci când se apropia termenul pentru licenţiere, au început să mă caute. Au venit şi au stat şi pe la mine pe la poartă, să mă convingă să semnez un act de reeşalonare a datoriei către mine. Le-am spus că nici nu vreau să aud. Iar acum am văzut ce document au depus la Comisia de Apel de Licenţiere. Eu nu am semnat niciodată un asemenea act! Semnătura seamănă cu a mea, dar, repet, nu eu am semnat! Am precizat toate astea la FRF într-o declaraţie oficială.

Eu nu vreau să le fac rău celor de la Pandurii, dar nu se mai poate, vreau să îmi dea

banii pentru care am muncit! Din punctul meu de vedere ce au făcut ei e fals şi uz de fals. În acel act se obligau să îmi achite tot în termen de 5 zile de la obţinerea licenţei. Au trecut trei săptămâni şi nici asta n-au făcut. Aştept şi eu să văd cum se vor rezolva lucrurile”.

Surse apropiate cazului au semnalat că pe cele 3 pagini ale acelui acord, semnăturile lui Bogoi sunt identice: „Pare că au scanat o semnătură şi au pus-o peste tot. Numai că în alte documente, semnate cu adevărat de Adrian Bogoi, se vede clar că acestea diferă. Nici-un om nu poate semna mereu la fel, că nu e imprimantă”, titrează gsp.ro Articol preluat din Gazeta Sporturilor