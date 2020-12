DÂMBOVITEANU OCTAVIAN POPESCU AR PUTEA AJUNGE LA NAŢIONALA DE TINERET Fiul lui Beniamin Popescu este unul dintre cei mai în vogă fotbalişti din Liga I

Gigi Becali se poate declara mulţumit. FCSB a pus mâna pe un adevărat „diamant”. După ce a impresionat la primele meciuri în tricoul roş-albaştrilor, puştiul minune de la FCSB i-a atras atenţia lui Adrian Mutu, selecţionerul echipei naţionale de tineret.

În cadrul emisiunii Sport Report de la Telekom Sport, Adrian Mutu a confirmat că îl urmăreşte cu atenţie pe Octavian Popescu, puştiul despre care se spune că are deja o clauză de 100 de milioane de euro:

„Îmi place foarte mult de el, are un stil frumos, are un stil de fotbalist, joacă extremă stângă, postul pe care l-am jucta şi eu de multe ori în cariera mea. Are tupeul de fotbalist şi nu mă refer la faptul cum vorbeşte sau ce face, mă refer la faptul că atunci când are mingea se duce direct, fixează adversarii, intră în dribling fără niciun fel de emoţii. La Steaua (n.r. FCSB) am mai văzut puşti de genul ăsta care au dispărut şi intervine cum avem grijă de el. Eu sper să aibe grijă de el pentru că este un real talent pentru fotbalul nostru. Dacă de acum până în martie dă 5-6 goluri la nivel de Liga 1 îşi depune candidatura la un post pentru CE singur.” a mărturisit Adrian Mutu, în exclusivitate pentru Telekom Sport.

L-a dat pe spate şi pe Panduru: „Cred că băiatul ăsta are ceva special”

Expertul Telekom Sport, Basarab Panduru, fost mare jucător al Stelei, s-a declarat şi el impresionat de tânărul Octavian Popescu, pe care FCSB l-a adus de la Universitatea Craiova. Panduru a spus la „Minutul 91” că mijlocaşul de doar 17 ani arată foarte multă calitate.

„Cred că băiatul ăsta are ceva special şi cred că cei de la FCSB vor fi atenţi. Să fie atenţi cu el, pentru că are o calitate pe care nu o au mulţi jucători. Poţi să ai discuţie cu cine vrei. Dacă nu e nativ, poţi să discuţi cu cine vrei, nu scoţi niciodată niciun penalty. Asta e o şmecherie, să îl laşi să vină pe adversar, să nu intri în panică, deşi la 17 ani, ar trebui să fie. Vine adversarul, tu ai băgat piciorul, ţi-ai lovit mingea şi el îţi vine peste picior. Dacă Coman nu pleacă şi tu joci acolo, pe poziţia lui, este o mare problemă”, a spus Basarab Panduru pentru Telekom Sport, în cadrul emisiunii Minutul

91.

Octavian Popescu a jucat şi cu UTA Arad, deşi are doar 17 ani. FCSB s-a impus cu 3-0, dar, în ciuda rezultatului, a fost un meci foarte greu pentru echipa condusă de Toni Petrea. Tabela a fost deblocată abia în minutul 76, după un penalty obţinut de Octavian Popescu. Mijlocaşul de 17 ani a controlat foarte bine mingea în careu, a dat mingea pe lângă un adversar, însă a fost faultat şi arbitrul a arătat punctul cu var.