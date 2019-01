DÂMBOVIŢEANCA ROXANA OPREA SE RETRAGE DE LA NAŢIONALĂ

Share This





















Chinuită de o accidentare ce nu i-a dat pace în ultimii doi ani, Roxana Mihaela Oprea (a decis să îşi încheie cariera de jucătoare de fotbal, deşi abia a împlinit 30 de ani, pe 4 decembrie.

Considerată una dintre cele mai bune portăriţe din fotbalul românesc, componentă a primei noastre reprezentative, Roxana a reuşit să treacă peste această dezamăgire. „Roxana are un caracter foarte puternic”, spun fostele sale colege de la echipa naţională.

Campioană în trei ţări

În urmă cu aproape trei ani, pe vremea când apăra poarta echipei FSK St. Pölten-Spratzern, campioana Austriei, Roxana Mihaela Oprea mărturisea, într-un interviu acordat www.frf.ro, că visul ei e acela de a ajunge în Germania.

Şi a ajuns, dar nu în fotbalul german. Roxana Oprea se află în Germania, la Worms, unde s-a stabilit de o bună bucată de vreme. Şi-a găsit de lucru şi spune că decizia de a renunţa la fotbal nu a fost una uşoară. „Nu mai puteam continua. Durerile de la inghinali nu au dispărut nici în ziua de azi, după doi ani. Am tras de mine, dar degeaba. Culmea e că încă mai am oferte! Una e din Islanda! Mi-a fost foarte greu după atâţia ani în care nu am făcut altceva decât fotbal să renunţ la marea mea pasiune şi să încep o nouă viaţă. Dar acum lucrurile sunt aşezate”, spune Roxana Oprea. Campioană în Grecia cu Amazones Dramas, în Austria cu St. Pölten şi în România cu Olimpia Cluj, Roxana Oprea a bifat vârful carierei sale la sfârşitul anului 2016, când naţionala României a fost invitată pentru două meciuri amicale de naţionala Statelor Unite ale Americii, cea mai titrată naţională din istorie. Americanii fuseseră impresionaţi de parcursul primei noastre reprezentative în preliminariile pentru EURO 2017 din Olanda, când România a ratat calificarea fără să piardă în barajul cu Portugalia. A fost 0-0 la Lisabona şi 1-1, după prelungiri, la Cluj.

„Eram plină de adrenalină”

Roxana a apărat în ambele meciuri împotriva americancelor şi a fost strălucitoare. A parat inclusiv o lovitură de la 11 metri executată de Alex Morgan, una dintre cele mai faimoase jucătoare din istorie. Tot atunci, în America, a suferit accidentarea din cauza căreia avea să-şi încheie cariera.

„Acele zile îmi vor rămâne în memorie pentru tot restul vieţii. Am jucat împotriva campioanei mondiale. Ce să îmi doresc mai mult?! M-am accidentat la prima partidă, în urma unei simple degajari. Eram plină de adrenalină, cucerită de uriaşul public american. Nu jucasem vreodată şi nici nu aveam să mai joc în faţa atâtor oameni. Am suferit luni bune după aceea, dar, sincer, nu mi-a păsat”, rememorează Roxana Oprea.

Acum urmează „Planul B”

„Fotbalul jucat de fete nu se compară cu cel jucat de băieţi, aşa este, dar cred că merităm sa fim răsplătite şi noi la rândul nostru, pentru că muncim, facem sacrificii cel puţin la fel de mari, uneori poate chiar mai mari. Am stat departe de familie ani de zile, am pierdut prieteni şi prietenii. De Sărbatori ce sa mai zic? Parcă nici nu existau. Zilele trecute am stat de vorbă, întâmplător, cu un antrenor din Germania. Antrenor de fotbal masculin. Omul spunea că noi, fetele adică, nu merităm să fim egale cu băieţii, că nu ne putem compara cu ei şi aducea fel de fel de argumente. Mi-a lăsat un gust amar. Pentru mine totul s-a încheiat. Acesta a fost planul. „Planul A” al vieţii mele”. Acum urmeaza „Planul B”. Mă bucur că am făcut parte dintr-o generaţie de excepţie a fotbalului feminin din România. Doamne, ce colege am avut la echipa naţională! Una şi una”, a încheiat Roxana Mihaela Oprea. Printre colegele de la echipa naţională ale Roxanei s-a numărat şi sora sa, Olivia, cu aproape doi ani mai mare, în prezent la Zaragoza. Olivia a mai jucat de-a lungul carierei la CSŞ Târgovişte, unde s-au format surorile Oprea, Alma KTZh, Sporting Huelva, Amazones Dramas, Sporting Huelva, Olimpia Cluj, ADFB La Rambla, CF Costa Adeje, Sevilla FC şi Levante

UD.