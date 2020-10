DÂMBOVIŢEANCA PĂRĂLUŢĂ, TITULARĂ ÎN POARTA ROMÂNIEI

Naţionala feminină de fotbal a României a fost învinsă, marţi, la Mogoşoaia, cu scorul de 2-0, de selecţionata Elveţiei, într-un meci din grupa H a preliminariilor UEFA Women’s Euro 2022.

Golurile au fost marcate de Sow (29) şi Crnogorcevic (79). Elveţia a venit la Bucureşti cu echipă puternică.

De pe lista jucătoarelor convocate n-au lipsit Ramona Bachmann (Paris Saint Germain), Malin Gut (Arsenal WFC), Alisha Lehmann (West Ham United Ladies) sau Vanessa Bernauer (AS Roma).

România a evoluat în formula: 1. Părăluţă – 21. Corduneanu (22. Stamate 90), 2. Oprea, 6. Ficzay, 4. Gered – 19. Ciolacu, 5. Meluţă (14. Herczeg 25 – 15. Bratu 90), 8. Vătafu -9. Rus, 13. Marcu (18. Bâtea 63), 7. Vlădulescu (17. Bălăceanu 90). Selecţioner: Mirel Albon

Naţionala feminină s-a impus cu 4-0 în primul joc al lunii octombrie, disputat împotriva Lituaniei, dar l-a pierdut acum pe cel de-al doilea, disputat cu Elveţia, scor 0-2. România mai are programat un meci în acest an, cu Croaţia, în deplasare, la 1 decembrie.