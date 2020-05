DÂMBOVIŢEANCA OLIVIA OPREA, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAŢA ÎN TIMPUL PANDEMIEI

Share This





















In vârstă de 33 de ani, împliniţi pe 19 martie, Olivia şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Spania, acolo unde s-a şi stabilit.

Legitimată ultima oară la Pozoalbense, în liga secundă spaniolă, fundaşul lateral al primei noastre reprezentative are un CV bogat în care figurează echipe importante din România şi străinătate: CSŞ Târgovişte – formaţia la care s-a lansat, BIIK Kazygurt (Kazakhstan), Sporting Huelva, Amazones Dramas, Olimpia Cluj, Sevilla, Levante şi Zaragoza.

„Chiar dacă ai talent, dacă nu munceşti nu vei reuşi. Talentul nu este tot la un sportiv. Trebuie multă muncă pentru a te menţine la acelaşi nivel. Fără muncă nu se poate”, crede Olivia. Sora mai mare a Roxanei, unul dintre cei mai buni portari din istoria naţionalei feminine de fotbal a României, Olivia Oprea nu se consideră o jucătoare perfectă. „Ce aş schimba la mine? Aş dori să am mai multă voinţă, pentru că am momente când sunt împinsă de la spate”, spune ea.

Olivia Oprea e de părere că pauza forţată a fost o piatră de încer

care pentru toţi sportivii: „Abia aşteptăm să reîncepem antrenamentele. Toată lumea a făcut mişcare, dar nu toată lumea am avut posibilitatea de a ieşi afară, de a se pregăti în aer liber. Intr-un apartament nu poţi alerga, nu poţi face nimic special. Am încercat totuşi, pentru a nu reîncepe pregătirea de la zero. Campionatul spaniol a fost îngheţat. Momentan suntem în vacanţă. Eu una sunt pregătită să reîncep antrenamentele în orice moment. Cu toţii sperăm ca apele să se limpezească şi să începem pregătirea în august. Aşteptăm să jucăm din nou, chiar şi fără spectatori. Trebuie să ne adaptăm condiţiilor”.

Olivia şi Roxana, sora sa, au ales fotbalul datorită fratelui lor. „Fratele nostru ne lua cu el să jucăm fotbal. De multe ori nu avea cu cine să joace şi apela la noi. Ulterior am ajuns să iubim fotbalul şi pentru asta îi mulţumesc”, a spus Olivia, care a mărturisit că „jucătorul meu preferat e Lionel Messi, chiar dacă sunt fundaş! Dintre fete, îmi place foarte mult de Irene Paredes, o jucătoare din Spania, care evoluează însă în Franţa, la PSG”.