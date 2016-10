DÂMBOVIŢEANCA ANDREEA PĂRĂLUŢĂ, SALVATOAREA ROMÂNIEI

Share This





















Goal-keeper-ul primei reprezentative de fotbal feminin a acordat un amplu interviu site-ului Federaţiei Române de Fotbal. Andreea Părăluţă, portarul de doar 21 de ani al României, povesteşte sincer cum a contribuit decisiv la remiza de la Lisabona, apărând un penalty.

Una dintre cele mai bune jucătoare ale „naţionalei” în partida tur, Andreea joacă pentru Atletico Madrid la nivel de club, însă, în aceste zile, trăieşte la intensitate maximă doar pentru echipa naţională şi simte că e aproape de o performanţă uriaşă.

– Andreea, după 0-0 în tur, putem să spunem că o luăm de la început?

– Aşa s-ar părea, însă acum datele problemei sunt altele. Asta pentru că ne cunoaştem şi mai bine adversarele. Am văzut cu toţii o echipă a Portugaliei puternică, ambiţioasă, cu un presing foarte agresiv. Au dominat jocul, dar fără să-şi creeze ocazii foarte mari. Dacă e să o luăm de la capăt, atunci fiţi siguri că o luăm de la capăt cu şi mai multă ambiţie! – Nu am primit gol la Lisabona, cât de important crezi că se va dovedi acest lucru?

– Da, e important, chiar dacă nici noi nu am marcat, pentru că nu ne-a ieşit jocul aşa cum ne-am dorit. Presiunea a fost mare la acest prim joc. Acasă, la Cluj, trebuie însă să înscriem, nu mai putem mândri cu faptul că nu primim gol. Fireşte, vom fi atente în apărare, dar ştim ce e de făcut.

„Când schimbi colţul, ratezi”

– La penalty-ul executat de Clâudia Neto ai avut o prezenţă de spirit extraordinară!

– Am avut şi noroc.

– Ce ţi-a spus Alexandra Lunca înainte de penalty?

– Să mă duc în stânga mea. O văzusem pe Neto executând lovituri de la 11 metri, Portugalia a beneficiat la aproape fiecare meci din această campanie de câte un penalty. Neto, căpitanul lor, bate de obicei în dreapta portarului. Aşa a făcut şi la meciul cu Irlanda, când a ratat în primă fază, dar a urmărit mingea şi a reuşit să înscrie.

– Şi de ce te-ai dus, totuşi, în dreapta?!

– Am crezut că va schimba colţul, dar am simţit să mă arunc tot în dreapta! De obicei, când schimbi colţul, ratezi. Aşa s-a întâmplat şi acum! A fost însă o fază ciudată. Am auzit cum mingea a lovit bara din stânga mea, apoi am simţit că a venit în spatele meu. Am avut însă o reacţie rapidă şi am reuşit să prind balonul buclucaş! „Orice, dar să mergem la Euro”

– Ce aşteptări ai de la meciul retur?

– Să ne calificăm. Dincolo de orice alte aşteptări, să facem totul pentru calificare, indiferent de modalitate. Pentru toate fetele din naţionala României acest meci e „meciul vieţii”. E cel mai important joc din cariera fiecăreia. Trebuie să mergem la Euro, chiar dacă am realizat încă o dată faptul că pentru o performanţă notabilă trebuie să transpiri din greu.

– Pe „Estâdio do Restelo” au fost aproape 4.000 de oameni! Ce aştepţi de la fanii de acasă?

– Sunt sigură că vom avea o asistenţă şi mai numeroasă, că suporterii naţionalei României vor veni în număr mare să ne încurajeze, pentru că suportul lor este unul decisiv. Vrem ca la final să ne bucurăm împreună pentru calificarea la Euro 2017!

„Nu contează cine a jucat bine şi cine mai puţin bine la Lisabona. Contează că am scos un rezultat care ne face să credem după o prestaţie care ne îndârjeşte şi mai mult”

Andreea Părăluţă a încasat un gol în ultimele 4 partide ale României din campania Euro 2017.

Returul barajului de calificare la Campionatul European 2017 din Olanda, România – Portugalia, se joacă astăzi, de la ora 18:00, pe arena din Gruia. Intrarea este gratuită, biletele de acces pot fi ridicate de la casieria stadionului în ziua meciului, între orele 11:00 –

18:00.