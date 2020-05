DÂMBOVIŢEANCA ANDREEA PĂRĂLUŢĂ S-A ACCIDENTAT ŞI SE OPEREAZĂ

Share This





















Portarul naţionalei feminine de fotbal s-a accidentat la unul dintre antrenamentele desfăşurate în cantonamentul de pregătire din Turcia de tricolore, la începutul lunii martie.

La revenirea în Spania, Andreea a efectuat o serie de analize şi un RMN care au arătat că accidentarea suferită la cot în septembrie anul trecut a recidivat, de data aceasta mai grav. Diagnosticul a fost ruptură de ligament completă la cot, accidentare care necesită operaţie.

„După analizele efectuate, urma să mă programez la operaţie, însă din cauza evoluţiei pandemiei cu virusul COVID-19, mi-au recomandat să mai amân operaţia, deoarece nu necesita o intervenţie imediată. In această perioadă am stat cuminte în casă, mi-am făcut antrenamentele fără a forţa mâna, iar zilele trecute am fost anunţată să merg la analize pentru a mă pregăti de operaţie. Rezultatele analizelor au fost foarte bune, iar mâine după-amiază (n.r. 7 mai 2020) sunt programată la operaţia de înlocuire a ligamentului la o clinică din Valencia”, ne-a povestit Andreea.

„Sunt foarte optimistă şi nerăbdătoare să mă operez, ca să mă pot concentra după aceea pe recuperare. Vreau să fac totul cum trebuie, ca să nu mai recidiveze accidentarea. In mod normal, perioada de recuperare după o astfel de operaţie este undeva la 3-4 luni, dar depinde foarte mult de organism. Eu mi-aş dori ca la finalul lunii august să reiau pregătirea cu echipa, dar vom vedea cu decurg lucrurile”, a încheiat pe un ton pozitiv goalkeeper-ul naţionalei feminine a României.