DÂMBOVIŢEANCA ANDREEA PĂRĂLUŢĂ, ÎN LOTUL ROMÂNIEI PENTRU CHINA

In prima acţiune din acest an, selecţionata feminină a României se deplasează în China, unde va participa la Turneul celor 4 Naţiuni, alături de Coreea de Sud, Nigeria şi ţara gazdă.

Turneul se va desfăşura în perioada 17-20 ianuarie, în oraşul Meizhou. Partidele din faza semifinalelor se vor disputa pe 17 ianuarie, România urmând să joace împotriva Coreei de Sud, de la ora 9:00 (în România). În celălalt meci din semifinale, China întâlneşte Nigeria.

In funcţie de rezultatele din semifinale, în finala mare, programată pe 20 ianuarie, se vor întâlni câştigătoarele celor două partide, învinsele urmând a disputa partida pentru locul trei. Turneul va fi găzduit de Centrul Sportiv Olimpic din Meizhou.

Lotul convocat de selecţionerul Mirel Albon:

Portari: Andreea Părăluţă (Levante/Spania), Linda Kajtar (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc) Fundaşi: Claudia Bistrian (Fortuna Becicherecu Mic), Melinda Nagy („U” Olimpia Cluj), Teodora Meluţă („U” Olimpia Cluj), Brigitta Goder (ETO Gyori FC/Ungaria), Erika Gered (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Olivia Oprea (Zaragoza CFF/Spania) Mijlocaşi: Claudia Pană („U” Olimpia Cluj), Ştefania Vătafu (Anderlecht/Belgia), Andreea Voicu (Apollon Ladies/Cipru), Andrea Herczeg (Kungsbacka DFF/Suedia), Bianca Sandu (Diosgyori VTK/ Ungaria), Maria Neacşu, Mihaela Ciolacu, Beatrice Tărăşilă (toate „U” Olimpia Cluj)

Atacanţi: Mara Bâtea („U” Olimpia Cluj), Florentina Olar (Fortuna

Hjorring/Danemarca), Cristina Carp („U” Olimpia Cluj)

În februarie ne aflăm adversarii din preliminariile EURO 2021

Pe 21 februarie, la Nyon, va avea loc tragerea la sorţi a grupelor de calificare la Campionatul European din 2021, care va fi găzduit de Anglia.

Echipele vor fi împărţite în 9 grupe, două alcătuite din şase echipe şi şapte formate din cinci echipe.

Faza grupelor este programată să înceapă pe 26 august 2019, urmând a se încheia pe 20 septembrie 2020. La turneul final, care se va disputa în iunie 2021, se vor califica direct câştigătoarele celor 9 grupe, alături de cele mai bune trei locuri doi, cărora li se alătura şi ţara gazdă, Anglia. Celelalte şase ocupante ale locurilor secunde, vor disputa un play-off, în urma căruia cele trei câştigătoare se vor califica la EURO 2021.