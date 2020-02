DÂMBOVIŢEANCA ANDREEA PĂRĂLUŢĂ, CONVOCATĂ LA LOTUL NAŢIONAL

Share This





















Selecţionerul Mirel Albon a anunţat lista de 22 de jucătoare convocate la echipa naţională în primul stagiu de pregătire al anului.

Tricolorele vor merge în Turcia, între 2 şi 11 martie, unde vor disputa şi trei jocuri de pregătire împotriva naţionalelor Venezuelei şi a Ungariei, dar şi a echipei feminine Hong Kong. Partidele se vor desfăşura conform următorului program: 4 martie, ora 15:00 (locală): România -Hong Kong

7 martie, ora 15:00 (locală): România -Venezuela

10 martie, ora 11.00 (locală): România –

Ungaria

Pe lista convocată de selecţionerul Mirel Albon pentru acest prim cantonament se regăsesc nume noi, printre care Cristina Codrescu (Fortuna Becicherecu Mic), Alexandra Hornea (Heniu Prundu Bârgăului), dar şi jucătoare care au revenit în circuitul naţionalei, printre care Oana Negrea (University London) sau Andreea Laiu (Macabbi Holon).

Lotul convocat pentru prima acţiune de pregătire din 2020:

Portari: Andreea Părăluţă (Levante UD/Spania), Sara Câmpean („U” Olimpia

Cluj)

Fundaşi: Maria Stamate (Universitatea Galaţi), Cristina Codrescu (Fortuna Becicherecu Mic), Teodora Meluţă („U” Olimpia Cluj), Maria Ficzay („U” Olimpia Cluj), Diana Grecu (Heniu Prundu Bârgăului), Erika Gered (Vasas Femina Odorheiu Secuiesc), Claudia Bistrian (Fortuna Becicherecu Mic) Mijlocaşi: Alexandra Kuhnle (The College of William and Mary/SUA), Ioana Bortan („U” Olimpia Cluj), Ştefania Vătafu (Anderlecht/Belgia), Andrea Herczeg (Szent Mihaly KFT/Ungaria), Andreea Voicu („U” Olimpia Cluj), Mihaela Ciolacu („U” Olimpia Cluj), Alexandra Hornea

(Heniu Prundu Bârgăului), Szidonia Papp (Szent Mihaly KFT/Ungaria) Atacanţi: Florentina Olar (Farum BK/Danemarca), Andreea Laiu (Macabbi Holon/Israel), Laura Rus

(Anderlecht/Belgia), Oana Negrea (University London/Anglia), Denisa Predoi (Independenţa Baia Mare)

Rezultatele şi programul Grupei H din preliminarii:

S-au disputat până acum: 29.08.2019: Lituania – Croaţia 1-2 03.09.2019: Elveţia – Lituania 4-0; Belgia -Croaţia 6-1

4.10.2019: Lituania – Elveţia 0-3 8.10.2019: România – Belgia 0-1, Elveţia -Croaţia, 2-0

8.11.2019: România – Lituania 0-3, Croaţia – Belgia 1-4

12.11.2019: Belgia – Lituania 6-0, Elveţia -România 6-0

Au mai rămas de jucat: 10.04.2020: Croaţia – Lituania 14.04:2020: Belgia – Elveţia, Croaţia -România

05.06.2020: Lituania – România 09.06.2020: Lituania – Belgia, România-Elveţia

18.09.2020: Belgia – România, Croaţia -Elveţia

22.09.2020: Elveţia – Belgia, România -Croaţia

A început numărătoarea inversă până la startul UEFA

WEURO 2021 din Anglia

Naţionala feminină începe astfel pregătirea pentru următoarele jocuri din calificările pentru Campionatul European din 2021, găzduit de Anglia. Următorul meci oficial este programat împotriva selecţionatei Croaţiei, pe 14 aprilie.

UEFA a lansat zilele trecute un videoclip de promovare al WEURO 2021, în care a anunţat că au mai rămas 500 de zile până la meciul de deschidere al turneului final, care se va disputa pe stadionul celor de la Manchester United, Old Trafford.